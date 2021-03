Fenalco pide al Minsalud mayor claridad sobre cambios en protocolos de bioseguridad

Álvaro José Carvajal Vidarte

Los comerciantes piden claridad en aspectos como la obligatoriedad, o no, de la toma de temperatura.

La Federación Nacional de Comerciantes le pidió al Gobierno Nacional un pronunciamiento formal sobre el alcance de la resolución 223, que modifica algunas medidas de bioseguridad sin ser lo suficientemente clara frente a algunos temas que inquietan a los empresarios.



Así lo solicitó el líder del gremio, Jaime Alberto Cabal, en una carta enviada el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en la que expresa que existe confusión frente al control de temperatura, la toma de datos de empleados, proveedores y clientes.



Cabal manifestó que eso ha desatado una serie de inquietudes al interior de los establecimientos comerciales y algunas molestias entre los clientes, que manifiestan que en los medios de comunicación y redes sociales se ha dicho que estas medidas ya no aplican.

Según explica en la misiva, la toma de temperatura genera confusión, ya que en la anterior resolución se leía textualmente que no se permitía el ingreso o acompañamiento a las instalaciones de personas con síntomas de gripa ni cuadros de fiebre igual o mayor a 38 grados.



Sin embargo, en la nueva resolución este punto fue eliminado, pero se mantiene en el numeral 5.1.11, que establece un protocolo de verificación de estado de salud y temperatura de proveedores y clientes cuando haya algún tipo de ingreso a las instalaciones. Lo que no deja claro cómo y cuándo se aplicaría.



De igual manera, los empresarios han preguntado sobre la toma de datos al ingreso de los establecimientos, especialmente de clientes. “La Resolución 223 no se pronuncia al respecto pero los protocolos especializados, por ejemplo el de restaurantes, mantiene la obligación”, señala en la carta.

