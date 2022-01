Extenso informe entregado a Duque vincula a Santos y Piedad Córdoba con Alex Saab

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos y la exsenadora Piedad Córdoba estarían involucrados en un entramado de corrupción y lavado de dinero con el empresario Saab y su socio Álvaro Pulido.



Esto, de acuerdo con un informa realizado por la Asamblea Nacional de Ecuador; además, Álvaro Pulido, tendría conexiones importantes en Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia.



En el documento se asegura que en el hecho se lavaron cerca de 160 millones de dólares. Además se salpica a los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Venezuela, Hugo Chávez -ya fallecido-.



En el informe, que tiene más de 10.000 páginas y archivos digitales, explican que el inicio de la operación entre Saab y Pulido ocurrió en el 2011 cuando se creó un convenio estratégico entre Venezuela y Colombia, que apuntaba a dotar de viviendas prefabricadas a miles de familias en el país vecino.

El trámite se selló ante el fallecido expresidente Hugo Chávez, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro, el 28 de noviembre de 2011. Cabe resaltar que apenas cuatro días antes de la suscripción de este convenio se constituyó la empresa Foglocons con sede en Colombia, es decir, una persona jurídica recién creada sin experiencia en la construcción.



El asambleísta ecuatoriano Fernando Villavicencio, explicó que “se puede pensar desde la ingenuidad que el expresidente Juan Manuel Santos fue sorprendido, pero lo cierto es que la única posibilidad que tenían Alex Saab y su socio Álvaro Pulido para participar en esto era precisamente firmando un acuerdo entre Colombia y Venezuela. Le resultó perfecto”.



Es importante resaltar que el convenio era para construir 8.400 casas por 654 millones de dólares. Según el documento, la exsenadora Piedad Córdoba habría cumplido un papel clave al interceder para que Foglocons para ganar el contrato. Estas casas no se construyeron y “Colombia jamás exportó una sola puerta a Venezuela”.

Empresa fachada

Villavicencio aseguró que la firma de un convenio binacional entre Colombia y Ecuador en el año 2011, que tuvo de testigos a los expresidentes Hugo Chávez y a Juan Manuel Santos, fue un punto de quiebre que le facilitó a una empresa de ‘papel’ Fondo Global de Construcción, creada cinco días antes de la firma de ese acuerdo en Bogotá, operar desde Ecuador.



"Esta empresa no exportó una sola cosa a Venezuela, es decir fue una empresa de fachada, el objetivo de Saab, Pulido y del chavismo era apropiarse de las reservas de libre disponibilidad del Estado ecuatoriano. Ecuador fue víctima de un asalto porque el único país que tenía dólares en la región era Ecuador. Los documentos que estamos entregando, documentos reservados que por más de una década no fueron liberados, confirman que esa operación que permitió un drenaje de más de 2.697 millones de dólares de la reserva ecuatoriana puso en riesgo la liquidez de toda la economía de mi país", afirmó Villavicencio.



De la empresa Fondo Global de Construcción, Pulido tenía el 60 % de acciones y el otro 40 % lo tenía el venezolano Luis Eduardo Sánchez.



También está involucrada la empresa de vivienda venezolana ELM Import a la cual el país ecuatoriano le entregó 160 millones de dólares que días después fueron trasladados a cuentas de paraísos fiscales y a Estados Unidos. Estas actividades ilícitas también se hicieron en el Gobierno de Rafael Correa y, según Villavicencio, con ellas se financió su campaña presidencial del 2013.



Villavicencio aseguró que no le asustan las acciones penales anunciadas por Piedad Córdoba en Colombia, y dijo que la ex senadora más bien debe preocuparse de defenderse de las investigaciones que iniciará la Fiscalía con base en el informe presentado por ellos.



"Señora Piedad Córdoba, búsquese buenos abogados para que se vaya a defender en Ecuador. La señora ha dicho acá en Revista Semana que ella jamás ha viajado en aviones de Saab o Pulido, que ella no conocía a Saab, aquí está la prueba, documentos certificados donde se confirma que la señora ha ingresado en varias ocasiones a Ecuador por vuelos privados", dijo.

Entregarán el documento a Fiscalía



El presidente de la República, Iván Duque, recibió el dossier ecuatoriano en el que aparecen involucrados el exmandatario Juan Manuel Santos y la excongresista Piedad Córdoba en un contrato con el polémico empresario Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro.



De acuerdo con el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, los documentos serán entregados a la Fiscalía General de la Nación “para que hagan todas las investigaciones del ámbito penal que corresponda”.

Por su parte Duque explicó que, “se debe conocer toda la verdad de esa estructura de crimen transnacional liderada por Alex Saab, y que también se conozca cómo ese entramado tenía como propósito financiar campañas políticas y financiar operaciones que estaban vinculadas con la corrupción en distintos lugares del continente y del mundo”.



Duque agradeció la entrega de la información y anunció que será entregada este miércoles a la Fiscalía General de la Nación, que dará a conocer los protocolos y pasos a seguir.



"Se trata de un acervo probatorio y documental que no da pie a ninguna duda y que muestra también que personalidades de la política han estado vinculadas a Alex Saab y también, no solamente gozaron de su cercanía, sino que también se movilizaron en sus aviones por América Latina y el Caribe, claramente se establecen vínculos con empresarios que se prestaron para tener operaciones de testaferrato y blanqueo de dinero", subrayó.