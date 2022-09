Expertos piden priorizar vacunación covid-19 en niños, incluso menores de 3 años

Según anunció hace dos semanas la ministra de Salud, Carolina Corcho, en el país se autorizaría la vacunación covid para menores de 3 años, además de los reiterados llamados para avanzar en la vacunación de los menores de 17 años por las bajas coberturas de vacunación.



En ese mismo sentido, reconocidos médicos infectólogos del país hicieron el llamado a priorizar la vacunación en niños y jóvenes de 3 a 17 años contra el virus. De esta forma, no solo se promoverá el desarrollo de inmunidad de rebaño entre la población, también ayudará a prevenir que el virus se presente de forma grave, incluso mortal, en menores.



El doctor Wilfrido Coronell, infectólogo de la Universidad Autónoma de México, médico pediatra de la Universidad del Valle y PhD en medicina tropical de la Universidad de Cartagena, mencionó que “la población pediátrica es un objetivo de vacunación importante en este momento, porque es una de las más expuestas a la aparición de subvariantes de Covid-19 que han evadido la capacidad de que nos podamos defender en contra de ellas”.



Además de tener como foco de atención ómicron y sus subvariantes, durante el congreso también se mencionó la importancia de cumplir el esquema completo de vacunación en niños y adolescentes.



“En este momento la vacunación en menores es muy importante, porque los casos de covid que se están presentando se están dando en esta población. Además, no podemos dejar de lado el impacto psicosocial que tuvo la pandemia en la población pediátrica. El esquema recomendado en este momento para adolescentes es: las dos dosis primarias más un refuerzo indicado para adolescentes de 12 a 17 años; en niños de 3 a 11 años, la recomendación son las dos dosis primarias si hablamos de la vacuna de Moderna”, agregó el doctor Coronell.



Si bien uno de los mayores temores con la vacunación son los efectos secundarios, el doctor Coronell mencionó que “hay algunos propios de la población pediátrica, pero otros son iguales como el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo y la fiebre. Con la fiebre, la recomendación es mantenerla controlada para que no se convierta en un problema”.



El infectólogo de la Universidad Nacional y médico internista de la Universidad El Bosque, Sergio Remolina, aseguró que “en este momento es muy importante continuar con el autocuidado, pero también es importante la vacunación y debemos incentivarla entre nuestros familiares. También debemos darle la prioridad a la población pediátrica, sobre todo a los niños más pequeños y, adicionalmente, promover los refuerzos”.



Por ahora, el llamado y la prioridad es a la vacunación en la población pediátrica y las personas mayores de 60 años, teniendo en cuenta las subvariantes de ómicron y su comportamiento.



Los llamados de los expertos tuvieron lugar en el más reciente congreso de infectología, Infecto Caribe 2022, que se llevó a cabo en Barranquilla a mediados del mes de agosto.