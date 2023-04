Este jueves se llevará a cabo el primer debate sobre la reforma a la salud

Este jueves 13 de abril se llevará a cabo el primer debate sobre la reforma a la salud en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Los apoyos de los partidos Liberal, Conservador y de La U todavía tambalean.



David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, pidió a los distintos sectores sociales dejar trabajar a los congresistas en este primer debate, el cual será clave para definir el futuro de la reforma a la salud.



"Hay mucha presión por fuera el Congreso. Pido a todas las voces que dejen trabajar a los congresistas, quienes tienen la potestad de arrancar el debate", indicó el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.



Representantes de los conservadores, liberales y de La U sostuvieron una reunión en la mañana de este miércoles para definir si apoyan o no la reforma a la salud.



Al término del encuentro se decidió que aplicarán la ley de bancadas, la cual permite que todos los congresistas voten en bloque de manera positiva o negativa, acabando con la posibilidad de que los votos se dividan.



“En una decisión unánime de la bancada el partido no acompañará el proyecto radicado por el Gobierno hasta tanto no sean acatadas la totalidad de las proposiciones presentadas por el conservatismo que garanticen un sistema de salud mixto, con libre elección, que preserve la elección del aseguramiento en salud con su actual protección financiera a las redes colombianas”, manifestó Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador.