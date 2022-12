Este jueves se expedirá decreto sobre subsidio del Soat, aseguró Ministro de Transporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que este jueves 1 de diciembre se expedirá el decreto que rebaja en 50 % el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito para taxis, camionetas de servicio especial, microbuses intermunicipales y motocicletas de hasta 200 cc.



Reyes reiteró que el decreto saldrá oficialmente este jueves y “estará en manos de los colombianos” como se anunció semanas atrás.



“El decreto está saliendo en el curso del día y ahí traeremos todas las medidas, incluyendo una circular de cómo se resolverán los afectados por los comparendos por no portar el Soat en estos últimos cuatro meses”, dijo el Ministro en entrevista con Blu.



Además, señaló que una vez se expida el decreto, el Gobierno vigilará que las aseguradoras cumplan esta medida y apliquen el subsidio que corresponda a los ciudadanos. Según el Ministro, alrededor de 9 millones de vehículos se beneficiarán con este descuento.



Sobre el proceso para tramitar esta póliza, el Ministro indicó que no solamente cambiará el costo, pues en lugar de “pagar la tarifa plena, se paga el 50 %”.



En el caso de las motocicletas de hasta 200 cc, beneficiadas con esta medida, el costo del Seguro no superaría los 280 mil pesos, aseguró Reyes.



El Ministro también recordó que la medida del Soat se mantiene, porque la norma "impone la obligación de que cualquier conductor de vehículo de cualquier naturaleza porte este seguro".



Así, recomendó a los ciudadanos "no sacar el vehículo o la motocicleta si el Soat se venció o hacerlo, si hay urgencia, pagando el pleno de la tarifa", mientras entra en vigencia el descuento.