Estas son las ciudades que podrán aumentar aforos al 100 %, con carné de vacunación

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que se permitirá que las ciudades donde el Índice de Resiliencia por covid-19 sea superior al 75 % aumenten el aforo de los sitios públicos hasta el 100 %.



De acuerdo con lo explicado, aquellos territorios donde haya avance de vacunación alto, bajos índices de contagios y alta disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos podrán darle apertura total a los eventos y comercio.



Por ahora, las ciudades que podrían aumentar sus aforos son Barranquilla, Tunja, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Neiva, Bogotá, Armenia, Montería, Cartagena y Sincelejo.



Para hacer efectiva esta decisión, en los próximos días el Ministerio de Salud modificará del artículo 4 de la Resolución 777 para el aumento de aforos.



Sobre esta medida, Ruiz aclaró que así las ciudades cumplan con el índice requerido, en estas el carné de vacunación anticovid deberá ser un requisito para que las personas ingresen a espacios públicos y cerrados.



"La cual da la posibilidad de que las ciudades que están por encima del 75 % en el índice de resiliencia, puedan tener aforos de 100 % si presentan el certificado vacunación a la entrada, esto incluye actividades de teatro, cine, congresos, ferias y exposiciones, así como otros eventos masivos", detalló el Ministro.



En próximos días se podrá aumentar aforos de sitios públicos al 100%, en aquellas ciudades por encima del 75% en el índice de resiliencia, exigiendo a la población carné de vacunación. El ministro @Fruizgomez entregó detalles de esta decisión. pic.twitter.com/5Lo8Shec7P — MinSaludCol (@MinSaludCol) October 22, 2021

Además, con el fin de que haya avance en la vacunación contra el covid-19 en todo el territorio nacional, el Ministro hizo un llamado a las autoridades de salud a que implementen más estrategias como habilitar puntos de inmunización cerca a lugares comerciales.



"Este es un incentivo muy importante para los jóvenes, quienes son los que nos faltan y son los que más van a este tipo de eventos. El objetivo central no es el aforo, sino la vacunación de la población", precisó Ruiz.



El funcionario adelantó que también se expedirá una circular dirigida a los mandatarios locales, para que puedan aplicar en sus municipios medidas como la exigencia de carné de vacunación en lugares de ocio y esparcimiento, de acuerdo con su propia consideración.



Al respecto, cabe recordar que actualmente en Cali se debate si exigir o no el certificado para el ingreso a los eventos programados en la ciudad para el fin de año, así como a bares y discotecas.



Según el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, con la medida "queremos estimular la vacunación, que la gente entienda que hay un cuarto pico epidémico que se llama el de los no vacunados y para no caer en esa dificultad todos debemos vacunarnos".



Sin embargo, voceros del gremio de establecimientos nocturnos han mostrado inconformidad frente a la posibilidad de obligar a las personas a presentar el carné de vacunación.