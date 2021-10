Los pros y los contras del carné de vacunación obligatorio en Cali para eventos, discotecas y bares

La posibilidad de exigir el carné de vacunación contra el covid para ingresar a algunos establecimientos públicos como discotecas, bares y, también, al estadio, ha generado un debate en la ciudad, pues hay quienes consideran que sería un retroceso en la reactivación económica.

Algunos creen que sería una vulneración a los derechos de recreación, mientras que otros dicen que esa medida ayudaría a aumentar la inmunización.



La polémica la inició el alcalde Jorge Iván Ospina, quien dijo que “vamos a valorar durante el día de hoy (ayer) y mañana (hoy) si lo hacemos obligatorio para todos los establecimientos nocturnos de la ciudad”, anotó el Mandatario, quien además resaltó: “Queremos estimular la vacunación, que la gente entienda que hay un cuarto pico epidémico que se llama el de los no vacunados y para no caer en esa dificultad todos debemos vacunarnos”.



Voceros del gremio de establecimientos nocturnos han mostrado inconformidad frente a la posibilidad de obligar a las personas a presentar el carné de vacunación.



Manuel Pineda, presidente de Asobares Valle, comentó que no está de acuerdo en que se exija de manera obligatoria la vacunación contra el covid porque considera que la inoculación debe ser una decisión personal.



“Llevamos año y medio restringidos, volver a tener limitaciones perjudicaría la reactivación; hace 4 meses tuvimos una ampliación de horario, apenas nos estamos recuperando”, expone Pineda.

Asimismo, cree que se debe trabajar en estrategias que estimulen a las personas a vacunarse, por ejemplo “con incentivos, más puntos de vacunación nocturnos que han tenido éxito, mayor disponibilidad de primera y segunda dosis. Sí estamos apoyando el sello de bioseguridad para los establecimientos que tengan más del 90 % del personal vacunado, así podemos garantizar que son espacios seguros”, agrega.



Igualmente anota “si van a colocar esa medida entonces que sea para todos los sectores, pero no solo para el de entretenimiento que se ponga en el transporte masivo, en el comercio diurno”.



En ello coincide Pedro Nel García, administrador socio de Tintindeo, quien asevera que “estos anuncios afectan la imagen del sector nocturno, nos estigmatizan” y se cuestiona “por qué no piden el carné en los centros comerciales, bancos, notarías, MÍO, supermercados, que también tienen grandes aglomeraciones, más ahora que se vienen los días sin IVA”.



El comerciante indica que obligar a presentar el carné no solo “nos causaría un retroceso muy fuerte” sino que es una medida poco viable, porque “si estuviera demostrado que el vacunado no contagia ni se contagia sería una medida magnífica pero eso no está comprobado”.

En Cali, el 50% de la población a vacunar ya está inmunizada contra el covid- cuenta con el esquema completo-, y el 64% tiene al menos una dosis de vacuna.



Por eso, señala “lo importante es seguir manejando los protocolos de bioseguridad porque nada hacemos teniendo 500 personas en un sitio con poca circulación de aire y todos vacunados, ahí no hay protocolos”.



Otra cosa piensan algunos especialistas de salud. “Es una de las medidas de control más favorable que el Alcalde puede tomar”, afirma la epidemióloga Stephany Sánchez. No obstante dice que “lo ideal es que la medida fuera para todos los establecimientos, así estimulamos que las personas se vacunen”.



El también médico epidemiólogo Diego Alejandro Arturo considera oportuno hacer un piloto de esta estrategia “sobretodo en los espacios en los que el control es irrelevante, es decir, en una discoteca o en un estadio exigir, por ejemplo, tapabocas no tiene sentido porque los estudios muestran que las personas cuando consumen alcohol, se van a quitar el tapabocas o en el estadio cuando celebran”.



Por ello, agrega, “probablemente lo más efectivo sería exigir el carné de vacunación como primer paso para que en el futuro, en estos sitios, no se exija el uso de tapabocas porque la gente igual no lo va a usar, pero si tiene un factor de protección mínimo con el de la vacuna”.

¿Qué piensan los caleños?

Entretanto, algunos ciudadanos como Ximena Betancur consideran que se debe buscar otras alternativas para incentivar la vacunación anticovid, porque si bien exigir el carné podría ser una política que ayude a aumentar la vacunación, “este es un acto libre, basado en la consciencia, responsabilidad, solidaridad que cada persona asuma”.



Betancur afirma que la medida podría ser “negativa en el sentido de que si yo he decidido no vacunarme -por distintos motivos-, no se debería ver vulnerado el derecho a la recreación”.



Por lo tanto, “considero que la mejor opción es cuando se tienen beneficios asociados a la vacunación, pero no que la vacunación sea un proceso que se excluya o no determinados aspectos”.



De otra parte, Margarita Daza asegura que no se debería permitir el acceso si está vacunado o no, “más bien se deben implementar estrategias como descuentos, bonos para motivar la vacunación”.



En la ciudad de Cali 1.346.013 personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid y, adicionalmente, 969.162 tienen el esquema completo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud.