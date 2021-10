Ingreso a discotecas, bares y eventos en Cali sería solo para vacunados contra el covid

El alcalde Jorge Iván Ospina aseguró que están evaluando la posibilidad de declarar obligatoria la vacuna contra el covid-19 para ingresar a bares, discotecas, restaurantes, conciertos e incluso eventos deportivos.



"Se nos ha reducido el flujo de personas a ser vacunados. No queremos tener el cuarto pico de los no vacunados, no queremos volver a momentos de cierre y de dificultades en Cali. Y en ese sentido prefiero pedir obligatoriamente la vacuna para quien va a estos espacios a tener irresponsables que visitan y con ello posibilidad de diseminar el virus", aseguró el mandatario sobre esta polémica medida que se contempla desde la administración municipal.

De igual forma esta medida, según Ospina, podría permitir el aumento del aforo en eventos de gran magnitud que se aproximan en la ciudad, como los Juegos Panamericanos Junior, el Mundial de Salsa, la Bienal de Danza y por supuesto, la Feria de Cali que este año pretende ser presencial.



Según el alcalde, se tiene pensado emitir un decreto "que señale que sin carnet de vacuna no se puede entrar a discoteca, concierto o estadio".



La posible medida ha generado polémica entre quienes aún se niegan a ser inoculados, pues aseguran que esta iría en contra de la voluntad de las personas.



Cabe recordar que en días anteriores, se han presentado distintas manifestaciones en lugares como la Plazoleta Jairo Varela, en el centro de Cali, de personas que se oponen a la vacunación contra el covid-19 y su posible obligatoriedad.