Enrique Peñalosa anunció su candidatura presidencial como independiente

Alejandro Cabra Hernandez

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, y quien estaba en la llamada alianza de los 'exalcaldes de capitales', confirmó este miércoles que se presentará como candidato independiente y por firmas para la Presidencia de la República, en la elección del próximo año.



Peñalosa, quien es considerado como un líder político del sector de la derecha colombiana, sostuvo que “sí, voy a ser candidato y espero que logremos que Colombia salga adelante y tomemos conciencia que es posible avanzar y convertirnos en un país desarrollado más pronto de lo que imaginamos”.

Recordó que "estuve en dos ocasiones, fui elegido independiente y en esta ocasión también. Vamos a recoger firmas, aunque obviamente es un momento difícil para la recolección de firmas porque los ciudadanos, teniendo en cuenta el tema de covid, no querrán que alguien se les aproxime, pero esa es la idea".



Peñalosa, en declaraciones a RCN, no descartó que pueda darse una coalición los exalcaldes Alejandro Char, de Barranquilla y Federico Gutiérrez, de Medellín. “Con Federico y Alex Char pensamos que los importante es trabajar, no es una discusión de izquierda o derecha sino cómo vamos a lograr mejorar la seguridad, que haya inversión, cómo vamos a hacer obras”, sostuvo.



Planteó además que "la idea mía es, con ellos y podría haber otros aunque no se ha definido, que haya una consulta, porque aquí no se trata de quien sea sino el proyecto del país, no la persona. Es una consulta de personas que tengan ideas afines, que sea en simultánea con las elecciones del Congreso para elegir un candidato”.