Cuerpo de Daniela Quiñones, universitaria desaparecida el domingo, fue hallado en el río Cauca

Alejandro Cabra Hernandez

Bomberos de Marmato, en el departamento de Caldas, encontraron en la mañana de este martes en el río Cauca el cadáver de la joven universitaria Daniela Quiñones Pimienta, quien estaba desaparecida desde la madrugada del pasado domingo.



Así lo confirmaron organismos de rescate que participaban de la búsqueda, quienes detallaron que el hallazgo ocurrió minutos antes de las 9:00 de la mañana en un tramo del río en jurisdicción de Puente Iglesias, corregimiento de Fredonia, en el suroeste del departamento de Antioquia.



Los organismos de emergencia detallaron además que a la zona del hallazgo aún no llegan los organismos judiciales para proceder con la diligencia técnica de inspección del cadáver.



“Se encontró el cadáver de la joven por Puente Iglesias (Fredonia) como a eso de las 9 de la mañana. La Sijín no ha llegado, pero sí la familia de la víctima. El uso de unas lanchas rápidas fue clave para encontrarla”, dijo Francisco Valderrama de Bomberos Marmato (Caldas).



Una amiga cercana a la joven desaparecida, quien pidió no ser identificada, contó que Daniela estaba en Marmato trabajando con su mamá en una droguería. Lo último que supieron de ella es que salió en la noche del sábado en compañía de un amigo y otro hombre.



“No tenemos mucha información, pero lo que se sabe es que cuando iba para la casa el otro hombre que los acompañaba se ofreció a llevarla y ella nunca llegó”, relató.



Daniela Quiñones era estudiante de octavo semestre de Administración en la Universidad Eafit y según sus allegados estaba ad portas de iniciar las prácticas profesionales.



El diario La Patria de Manizales pudo establecer que el principal sospechoso, un hombre que departió con ella esa noche y se ofreció a llevarla a la casa, sería judicializado por homicidio agravado.



La universidad Eafit realizará mañana miércoles 17 de junio, a las 5.00 p.m., un homenaje a la estudiante.