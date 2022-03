En video: captan a hipopótamo paseándose por las calles de Doradal, Antioquia

En video quedó captado cómo un hipopótamo se paseaba en horas de la noche por las calles del corregimiento de Puerto Triunfo, Antioquia.



Cabe mencionar que, aunque estos animales son conocidos por su agresividad y territorialidad, por el momento no se ha reportado algún ataque o persona lesionada.



Las únicas reacciones ante la presencia del mamífero estuvieron a cargo de los perros del sector, quienes ladrándole alejaron al hipopótamo del caserío por el que transitaba.



Según Cornare, corporación autónoma regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare, no es normal que esta especie animal transite por caseríos o zonas urbanas.



No obstante, se conoció que este es el segundo caso de avistamiento en estas zonas durante este mes, y también quedaron registrados en video.



El anterior caso se percibió a comienzos del mes de marzo, cuándo dos hipopótamos fueron vistos cruzando una vía de Doradal, Antioquia, luego de haber salido de los alrededores de la Hacienda Nápoles.



Por su parte, el coordinador del grupo bosques y biodiversidad de Cornare, precisó que están analizando la situación, puesto que se ha incrementado la presencia de estos mamíferos por las calles de Doradal.



"Lo que pasa es que hay un barrio que queda muy cerca a la quebrada Doradal, que es un camino fluvial que utilizan estos animales para llegar a los lagos. Lo que hemos visto es que los animales jóvenes, en su exploración, en muchos casos salen en las vías, principalmente en las noches. No es lo normal, pero ha pasado", dijo Echeverri.



A su vez, el especialista indicó que, ante el impredecible comportamiento del animal, la sugerencia para los habitantes es que no se confíen, mantenga la distancia e informen a las autoridades.



Sugerencias de las autoridades

Ante el aumento de la población de hipopótamos en el sector, la corporación ha realizado diferentes acciones, entre ellas , llevar a cabo un trabajo de pedagogía con la comunidad.



"Los hipopótamos son animales muy voluminosos y altamente territoriales, por lo que son capaces de causar heridas mortales, de ahí que las principales recomendaciones son evitar transitar en horas de la noche por los lugares donde hay presencia del animal; no acercarse a ellos ni atacarlos o capturarlos; retirar el ganado de potreros en los que se sospeche que cruza o se alimenta, y evitar transitar en canoa, nadar en el río o caminar por las orillas en caños o ciénagas en donde se tema su presencia", comunicó Cornare.



Asimismo, la entidad dispuso de unas líneas telefónica para que los habitantes de la zona avisen a las autoridades sobre alguna emergencia con estos animales.

Líneas de emergencia

- Cornare: 546 16 16

- Línea Verde: 018000414123

- Policía Nacional: 123