¡En plena pandemia! Alcalde de Algeciras, Huila, se casó y celebró con fiesta

Alejandro Cabra Hernandez

Libardo Pinto, alcalde de Algeciras, Huila, está en el centro de la polémica tras conocerse un video en el que celebra su fiesta de matrimonio en momentos en que la epidemia de coronavirus amenaza con llegar a su pico de contagios en Colombia.



Pinto se habría casado en el municipio de Campoalegre. En un hotel de ese mismo lugar se realizó la reunión en la que los invitados no cumplían con los protocolos necesarios, pues no guardaban la distancia y ninguno hacía uso del tapabocas, medidas obligatorias según decreto presidencial.



Según Pinto, a la reunión solo asistieron miembros de su familia -más o menos unos 50- y que no hacía uso de la mascarilla por ese mismo motivo. "Estoy con mi esposa, estamos con el suegro y estamos cumpliendo con todos los protocolos de seguridad”.

#Increíble En plena pandemia del #Covid19 el alcalde de Algeciras en el Huila, Libardo Pinto Liscano, celebró su boda con más de 50 invitados. pic.twitter.com/riLTWTEZeE — ATN Televisión (@atntelevision) July 14, 2020

Según el mandatario de Algeciras, en la reunión no hubo música ni alcohol y el video que se conoce es parte del vals, "que se celebra en todos los matrimonios". Para Pinto, no hay ningún problema pues el lugar cumplía con todos los permisos y protocolos para abrir.



"Fue una ceremonia de boda. Simplemente lo que hice fue contratar los servicios de cáterin a un establecimiento comercial que cumple con todos los protocolos de seguridad donde me reuní con mi familia”, agregó Pinto.



El alcalde explicó que la celebración se trató de una "ceremonia espiritual", pues dice ser evangélico cristiano. "No hubo rumba, no hubo trago, simplemente la ceremonia y una cena especial con el círculo de familia que cotidianamente comparto con ellos y eso no tiene inconveniente porque aquí estamos atendiendo cada uno de los protocolos”, le dijo a Noticias Caracol.



Sobre la gran cantidad de personas, justificó que todas hacen parte de su círculo familiar, que es muy grande. Le quitó importancia al video en el que varias parejas bailan el vals sin tapabocas y sin guardar la distancia necesaria, porque según él, se estaban dando todas las medidas.



Finalmente, el alcalde Pinto resaltó estar actuando bajo la norma, pero enfatizó en que si el acto generó inconformidad en la ciudadanía y en los colombianos, expresa sus disculpas. "Solo tomé la decisión de reunir a mi familia en una cena".



La Policía del departamento del Huila aclaró que se está realizando la verificación para determinar si el establecimiento contaba con los permisos para desarrollar este tipo de eventos.