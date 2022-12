Emilio Tapia señaló a familia de Karen Abudinen y a Cristian Daes por contrato de Centros Poblados

Emilio Tapia, contratista público que fue condenado por corrupción, señaló este martes, a la familia de Karen Abudinen, exministra de las TIC y al empresario barranquillero Cristian Daes, por el entramado de corrupción que hubo en el caso de Centros Poblados para quedarse con el millonario contrato con el que buscaban llevar conectividad a zonas rurales de Colombia.



Según algunos audios, revelados por el periodista Daniel Coronell en W Radio. Tapia relató que:



“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo’mira, me está hablando la mamá de la ministra‘, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué’. Yo le dije “mira, si tú quieres escucha, pero yo no asisto a eso”. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 %”.



Este porcentaje corresponde a $70.000 millones, los cuales serían recibidos por Joussette Abuchaibe Slebi, madre de la exministra Abudinen, quien murió en 2021 de Covid-19.



Hasta el momento, se conoce que estas conversaciones habrían sucedido en el año 2020, con el fin de repartirse las coimas del contrato de un billón de pesos para Centros Poblados, en una irregular licitación de esa unión temporal, donde al aparecer también se presentaron documentos falsos.



“Recuerdo como si fuera ayer. Llegó al estudio de allá. Allá en la oficina, en mi casa había una oficina y me dice. Yo le dije, ’me vas a excusar la palabra ‘esa hijueputa vieja está loca’. Y él me dice ‘Yo me imaginé que me iba a decir un 4’. Y yo le digo ‘óyeme, yo te voy a hacer una pregunta: vamos a suponer que no es el 7, que es el 4, como tú dices, o es el 3 ¿cómo nos van a garantizar el negocio?’, manifestó Emilio Tapia en los audios.



Por su parte, Karen Abudinen respondió a las grabaciones de Tapia señalando como “una canallada” estas declaraciones que entregó el contratista.



“Creí que por hacer el bien, por actuar correctamente, había pagado ya todos los precios que me quisieron cobrar, pero escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, 'el gran ciudadano' para muchos, pretendiendo enlodar la memoria de mi madre (…) es sencillamente una canallada”.



De igual forma, el contratista también 'enlodó' al empresario barranquillero Christian Daes, quien también es familiar de Abudinen, por querer beneficiarse del contrato de Centros Poblados bajo la figura de proveedor del contrato.

“El primero que llama es el primo de la ministra. De los Daes. Llama Christian (…) Entonces que nosotros somos los Daes, que nosotros queremos ser los proveedores, pero el contrato era, lo que era el Capex, 70 %, pura proveeduría”, aseveró Tapia.



Ante la declaración, el empresario barranquillero negó cualquier relación con Tapia y con la Unión Temporal Centros Poblados.



Cabe recordar, Emilio Tapia ya había sido condenado en una ocasión por el carrusel de la contratación en Bogotá, sin embargo, retomó su libertad un principio de oportunidad con la Fiscalía.



Después de esto, se incorporó al caso de Centros Poblados, en el cual presuntamente se presentaron garantías bancarias falsas en la licitación del proyecto, asimismo es acusado por ser el estructurador del contrato con el que se perdieron los $70.000 millones de este contrato.