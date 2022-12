Directora del Icbf aseguró que Veronica Alcocer fue quien le ofreció el cargo

Por su poca experiencia en temas de la niñez y por la cercanía que tiene con Verónica Alcocer, Concepción Baracaldo Aldana, ha sido cuestionada por ocupar la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, pues desde varios sectores políticos han manifestado que este nombramiento se dio por ser una de las 'cuotas políticas' de la Primera Dama de la nación.



Así entonces, en una reciente entrevista con Caracol Radio, Baracaldo, quien ya está pensionada, manifestó que ella disfrutaba de la 'tranquilidad de su casa' cuando le hicieron la propuesta de ocupar este cargo, a lo que ella respondió que se tomaría un día para pensarlo.



Según ella, quien la invito a ocupar este cargo fue Verónica Alcocer, esposa del presidente de la República, Gustavo Petro, con quien mantiene buena relación.



"Es Verónica quien me dice: Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor Presidente a ver si eso es así", relató la actual directora del Instituto.



Asimismo, confirmó que ella mantiene una estrecha relación con la Familia Petro Alcocer, pues se conocen hace tiempo porque son vecinos y porque estudió el bachillerato con el presidente en Zipaquirá.



"Me parece normal porque ellos son una pareja, han trabajado y el señor Presidente, por supuesto, que ha estado con ella y entre los dos deciden cosas", subrayó Baracaldo para Caracol Radio.



En esta entrevista también opinó que Alcocer no es quien gobierna, más bien es que su esposo "escucha lo que su esposa le dice".



Cabe mencionar que cuando inició el gobierno de Petro, en varios nombramientos hubo demora, entre ellos el de la dirección del Icbf que fue ocupado por Baracaldo el 12 de septiembre, día de su posesión.



Por otro lado, sobre su falta de experiencia en el sector que maneja señaló para El Tiempo, que "cuando una persona llega a trabajar a una institución, cualquiera, lo que se necesita es que gerencie, que conozca del manejo de recursos y una empresa pública. Un médico puede ser bueno con sus pacientes, pero para manejar una clínica se necesita saber administrarla. Lo mismo pasa en el ICBF, cuya misión son los niños".



Además, expuso que en el Instituto hay nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, quienes son los que trabajan con los niños y que su función es otra. "Coordinar, controlar y planear el manejo de los recursos humanos y financieros. Eso es lo que yo sé hacer", concluyó.