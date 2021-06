Elecciones 2022: así va el proceso de inscripción de cédulas

Álvaro José Carvajal Vidarte

Imagen de referencia. Los jóvenes que acaban de recibir su cédula no requieren hacer el proceso de inscripción, pues ya ingresan automáticamente al censo electoral.

Un total de 61.517 ciudadanos han inscrito su cédula para participar en los procesos electorales del próximo año, desde el pasado 13 de marzo cuando se abrió el proceso para hacerlo, según reportó la Registraduría Nacional.



La cifra, según la Registraduría corresponde a inscripciones en las diferentes sedes en el país y en las delegaciones diplomáticas en el exterior, para votar en las próximas elecciones de Congreso, y Presidente y Vicepresidente de la República en 2022. De las mismas, 10.197 inscripciones se han cumplido en embajadas y consulados.



Los registros para las elecciones al Congreso, que se harán el 13 de marzo de 2022, estarán abiertas hasta el 13 de enero. Para las elecciones presidenciales, que se harán el 29 de mayo del próximo año, las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de marzo, es decir, dos meses antes de las elecciones.



El censo electoral -es decir, el número de colombianos aptos para votar- asciende actualmente a 38.555.463 ciudadanos.

¿Quiénes deben inscribir su cédula?

Los ciudadanos que ya hayan participado en procesos electorales y continúen residiendo en el mismo domicilio, o no deseen cambiar su lugar de votación, no tienen la obligación de hacer este registro, pues ya hacen parte del censo electoral.



En contraste, "los colombianos que cambiaron su lugar de domicilio o residencia, quienes nunca hayan votado o su cédula haya sido expedida antes de 1988 pueden inscribirse en cualquier sede de la Registraduría del Estado Civil, cercana a su lugar de residencia".



En el caso de las personas que residen en el exterior, pueden acercarse a cualquier oficina consular. El proceso se realiza de lunes a viernes, en el horario establecido para la atención al público.



"Los jóvenes que acaban de recibir su cédula digital o amarilla con hologramas no deben realizar este procedimiento, ya que al recibir su documento de identidad ingresan automáticamente al censo electoral y sólo requieren inscribir su cédula si cambian su domicilio o residencia", precisaron desde la Registraduría.