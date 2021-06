Fallo de la Corte sobre curules de paz: así se aplicará

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Varios interrogantes abrió el fallo de la Corte Constitucional que ordena que el 13 de marzo de 2022 se elija a quienes ocuparán las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes creadas al amparo del Acuerdo firmado con las Farc. El País presenta un abecé sobre los antecedentes y las implicaciones de esta decisión, con la que se resolvió una acción de tutela interpuesta por el senador y exnegociador Roy Barreras.

¿Por qué este acto legislativo no fue aprobado en el 2017 por el Congreso?



Guillermo Rivera, entonces ministro del Interior, explica que “hubo una interpretación equivocada de la mesa directiva del reglamento del Congreso, que habla de que los proyectos serán aprobados por mayoría de los miembros de la corporación, y en ese momento el Senado tenía 99 miembros, luego la mayoría de 99 es 50”, pero “existe la idea, no escrita en el reglamento ni en la Constitución, de que la mayoría la conforma la mitad más uno”, sobre la base de creer que siempre el número de miembros va a ser par.

¿Qué decidió la Corte en su fallo?



Según Barreras, el alto tribunal “reconoce que el proyecto sí había sido aprobado hace cuatro años y ordena que se publique, que es lo único que falta por hacer” para que entre en vigencia. Sin embargo, dado que la primera elección debía hacerse en 2018, cuando todavía cursaba el alegato judicial, la Corte definió que este punto del Acuerdo se aplique en los periodos legislativos 2022-2026 y 2026-2030.

Entonces, ¿cuál es el trámite a seguir?



La Corte le ordena a los presidentes tanto del Senado como de la Cámara anexar los nuevos periodos a lo ya aprobado y, en un plazo no mayor a 48 horas después de ser notificados del fallo, firmar el acto legislativo, y remitirlo al Jefe de Estado para que, en el mismo lapso, lo rubrique y ordene su publicación en la Gaceta Oficial. Contra lo dicho por el alto tribunal no procede níngún recurso.

¿Y por parte de los entes electorales?



El fallo le ordena “a la organización electoral llevar a cabo las medidas especiales necesarias para permitir la inscripción y elección de candidatos para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en el certamen electoral del 13 de marzo de 2022” y al Registrador Nacional del Estado Civil modificar la Resolución 2098 del 12 de marzo de 2022 “por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones del Congreso de la República”.

¿Qué costo tendrá la aplicación de esta orden del alto tribunal?



Fuentes de la Registraduría le dijeron a El País que el ente aún no cuenta con un estimativo al respecto, dado que la decisión de la Corte apenas se conoció el 21 de mayo. De hecho, el fallo como tal no se ha publicado, por lo que los tiempos judiciales todavía no corren. Ahora bien, lo que sí se puede calcular es que un representante a la Cámara recibe $23,5 millones de honorarios netos al mes, por lo que el salario global de los 16 nuevos congresistas, sumados los ocho años, sería de alrededor de $23,5 millones.

¿En qué municipios se harán estas elecciones y quiénes podrán participar en ellas?



La circunscripción 1 abarca 17 municipios del Cauca, 5 de Nariño y 2 del Valle (Florida y Pradera). La 9 incluye a Buenaventura y otros 3 del litoral caucano, y las otras 15 corresponden a localidades de Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Caquetá, Meta, Chocó, Guaviare, Bolívar, Putumayo, César, Córdoba y Tolima.



Rivera explica que cada lista que compita por cada una de 16 curules deberá estar conformada por un hombre y una mujer “que deberán acreditar su condición de víctima del conflicto, mediante una certificación de la Unidad para las Víctimas que indique que están en el Registro Único de Víctimas”.

Quienes se oponen a la aprobación de estas curules temen que esas zonas sigan bajo el dominio de las antiguas Farc y presionen los comicios...



“En las últimas elecciones de Congreso, el partido de las Farc, que hoy se llama Comunes, fracasó estrepitosamente y en todo el país no obtuvo sino 50.000 votos, que ni siquiera corresponde a lo que tiene cualquier congresista en cualquier región del país”, sostiene el senador Barreras.

¿Qué beneficios traerá para los habitantes de esos territorios el tener representación en el Congreso?



Estas personas podrán tramitar acueductos, alcantarillados, puestos de salud, escuelas para esas zonas apartadas del país y golpeadas por la violencia. “Se necesitan voces originales de las víctimas que exijan los derechos a la reparación integral del territorio”.