Elecciones 2022: así quedaron las normas que regulan la publicidad política en Cali

El Gobierno caleño fijó pautas, características, tamaños y condiciones para la publicidad electoral en la ciudad durante los siguientes dos meses, de manera que los candidatos al Congreso y sus partidos y movimientos deberán cumplir con esa reglamentación para evitar sanciones.



El director de Planeación Municipal, Roy Alejandro Barreras, explicó los detalles de estos cambios:



-Los partidos solo pueden tener un número determinado de vallas, en este caso 30.



- Estas no deben poseer áreas menores a 8 metros cuadrados ni superiores a 48.



- En las sedes de campaña solo se podrá tener un aviso por cada fachada. Si la sede tiene un solo frente, es un aviso, si es esquinera, son dos avisos.



- La publicidad en espacio público, como pasacalles y pendones, está prohibida en la ciudad.



- La publicidad móvil no está permitida. Por ejemplo, no se pueden instalar anuncios electorales en buses de transporte público especial, microbuses de servicio público, transporte colectivo, buses escolares, vehículos del Sistema Integrado MÍO, taxis, triciclos o motocicletas.



- Los volantes podrán ser distribuidos en la ciudad. Sin embargo, están excluidos de ello sectores históricos, culturales, puentes peatonales y vehiculares, entidades oficiales, sedes de la Fuerza Pública y centros educativos o deportivos.

La publicidad móvil solo podrá ir en vehículos exclusivos con plataforma que tenga uso determinado para propaganda y en particulares.



- Si la publicidad exterior no cumple con lo estipulado en el decreto expedido por las autoridades municipales, los partidos políticos y los candidatos recibirán sanciones.



“Nosotros monitoreamos que la publicidad se haga según la reglamentación. En caso de identificar violaciones, las informaremos a Vigilancia y Control, a los inspectores de Policía y en este caso también al Consejo Nacional Electoral, que pueden imponer las sanciones”, aseveró Barrera.



Agregó que “le hemos insistido a los candidatos de todos los partidos en la importancia de utilizar canales autorizados, que si van a pautar en una valla, que sea legal, que tenga registro ante la Dirección de Planeación para que eviten exponerse a sanciones por infracciones urbanísticas, que son las nuestras, y adicionalmente las sanciones del Consejo Nacional Electoral”.



La norma cubre todo el período de la campaña electoral, es decir que inició el 13 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 13 de marzo, cuando se llevarán a cabo las elecciones para Cámara de Representantes y Senado.



Para Alejandro Ocampo, candidato a la Cámara por el Valle del Cauca, las indicaciones que ha sacado la Alcaldía de Cali generan poca posibilidad de participar en política.



“Aunque es cierta la contaminación visual, es importante que la gente conozca los candidatos. Me parece un error que no puedan poner pasacalles en las entradas de la ciudad, que no puedan poner pendones. Uno de los problemas que tiene Colombia es que la gente no participa en política y es importante que los candidatos se den a conocer. Es difícil colocar un candidato en Cali cuando el costo de una valla llega a los quince millones de pesos, una valla promedio siete millones de pesos y no hay posibilidad de que la gente pueda tener otras formas de publicidad”, aseveró.





Están prohibidos para publicidad lugares como árboles, postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes y torres.

Asimismo, explicó: “El error más grande es que esto encarece la publicidad de las campañas y restringe la participación de muchas personas, entre esas la de los candidatos más pobres y recuerden que quien más gasta en campaña es la gente que vive de la corrupción en la política. Entonces ponemos gente decente a competir en unas cifras astronómicas por una publicidad o unos lineamientos que pone la ciudad y que son rebatibles”.



Por su parte, el candidato al Senado Ubeimar Delgado señaló: “Me parece muy bien que se regule la publicidad exterior, no solamente para elecciones sino para todos los efectos, considerando la exageración en la contaminación visual. Las normas son para cumplirlas y se supone que estas tienen unos estudios previos”.



La propaganda electoral debe ser retirada dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de las elecciones. Los partidos políticos que no cumplan con el desmonte, serán sancionados.

Tenga en cuenta



Los medios de comunicación como periódicos, revistas, emisoras de radio, canales de televisión y empresas de publicidad o comercializadoras de vallas deberán informar al Consejo Nacional Electoral acerca de la propaganda electoral que es contratada por los candidatos y sus partidos y movimientos políticos.



La instalación de vallas o publicidad móvil en los canales permitidos deberá contar con autorización por parte de la Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Esta será concedida siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el decreto.