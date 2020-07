Natalia Moreno Quintero

"El régimen ilegítimo de Maduro no garantizará nunca elecciones libres": Canciller

"El éxodo venezolano es el segundo más grande del mundo y merece una atención mundial prioritaria”, asegura la canciller Claudia Blum, para explicar el reclamo que el Gobierno Nacional realizó durante la reciente Conferencia Internacional en Solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, logrando que se anunciaran donaciones por 653 millones de dólares y créditos por más de 2100 millones de dólares para 17 países de la región, con Colombia como primer receptor de migrantes.



En diálogo con El País, la Ministra de Relaciones Exteriores también revela que más de 30.000 extranjeros y colombianos residentes en el exterior han salido del país durante la emergencia, al tiempo que 25.000 compatriotas han retornado en los vuelos humanitarios tramitados con motivo de la pandemia del covid.

Lea además: Proyecto para ley anticorrupción sería presentado el próximo 20 de julio

¿Cuántos personas han retornado al país hasta ahora en los vuelos humanitarios?

​

El proceso de repatriación ha sido posible gracias al trabajo dedicado de los consulados, con el apoyo de embajadas. En el contexto de la pandemia, es uno de los ejes en nuestra misión de acompañamiento a compatriotas afectados por restricciones aéreas en los distintos continentes.

La Cancillería trabaja con Migración Colombia, el Mintransporte y otras autoridades nacionales y locales, y actualmente estamos coordinando en promedio dos vuelos diarios. A la fecha, en más de 170 vuelos, han retornado 25.000 connacionales desde más de 30 países.



¿Con qué criterios se escogen a estas personas?

​

La prioridad ha sido para quienes quedaron varados en el exterior durante un viaje de turismo o negocios. Los viajeros temporales tienen mayor vulnerabilidad, al no tener residencia fija en otro país. Adicionalmente, se ha otorgado prelación a adultos mayores, mujeres gestantes, hogares con niños y personas en situación de discapacidad o viajeros en condición de vulnerabilidad. También han recibido atención los estudiantes que han terminado sus clases y trabajadores temporales que han quedado sin empleo y requieren regresar.

“Desde marzo venimos liderando una estrategia de diplomacia sanitaria y científica, a través de la cual buscamos que Colombia pueda acceder de forma prioritaria y oportuna a las vacunas que se desarrollen para combatir el Covid-19”. Claudia Blum Canciller de Colombia

Hay quienes se han quejado por el elevado costo de esos vuelos...

​

Los precios los definen los operadores aéreos que aceptan realizar los vuelos. La Cancillería y las embajadas hemos buscado varias opciones para identificar aerolíneas que ofrezcan las condiciones más favorables para el retorno, cumpliendo con rigurosos protocolos sanitarios.

Los vuelos que han llegado de América y Europa, que son la mayoría, han tenido precios en rangos similares a los valores comerciales. Los costos han sido más altos en vuelos de países lejanos, como los de Asia, donde ha sido necesario concentrar pasajeros de distintos países, con múltiples rutas en unos puntos de salida, y en los que además los operadores llegan llenos, pero regresan vacíos, lo que sin duda eleva la tarifa.



¿Y cuántos extranjeros han salido del país en vuelos humanitarios?

​

Las cancillerías de los distintos países, con sus embajadas en Bogotá, han programado también vuelos humanitarios de salida, y de acuerdo con cifras de Migración Colombia, más de 30.000 extranjeros y colombianos residentes en el exterior han salido durante la emergencia.



Colombia ha recibido ayuda de varios países para atender la pandemia. ¿Ha sido lo esperado?

​

Desde la Cancillería hemos gestionado cooperación internacional ante más de 30 países y agencias y debo decir que hemos recibido una respuesta muy positiva. Aunque todos los países vivimos momentos de dificultades, y esto limita las capacidades de los donantes, hemos logrado gestionar ayudas en pruebas para detectar el virus, ventiladores, insumos médicos y material de bioseguridad, entre otros aportes. Estados Unidos, Canadá, Japón, Emiratos Árabes, China, Alemania y la Unión Europea, entre otros cooperantes, nos han apoyado.



¿Y Colombia ha ayudado a algún país en su lucha contra el virus?

​

De forma solidaria, hemos brindado cooperación a seis países de América Latina y el Caribe: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Guayana.



Pasando a otros temas, el Gobierno Nacional le reclamó a la comunidad internacional por la poca ayuda económica dada a Colombia ante la crisis migratoria de Venezuela. ¿Ha habido alguna respuesta?

​

Nosotros hemos enfatizado en la importancia vital del apoyo internacional en crisis humanitarias. El éxodo venezolano es el segundo más grande del mundo y merece una atención mundial prioritaria. Nos preocupaba que en 2019 los donantes aportaron 389 millones de dólares para los países que recibimos migrantes venezolanos, esto es 82 dólares por migrante al año. La comunidad internacional aportó ese año 3105 millones de dólares para la migración siria, o sea 558 dólares por migrante. Y para Sudán del Sur, el valor fue 267 dólares por migrante.

En 2020, gracias a la Conferencia Internacional en Solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, realizada el pasado 26 de mayo, la comunidad internacional anunció donaciones por 653 millones de dólares, y créditos por más de 2100 millones de dólares. Son recursos que se destinarán a la asistencia en 17 países de la región, con Colombia como primer receptor de migrantes.



A propósito de Venezuela, la oposición ha denunciado que el Gobierno quiere manipular de nuevo los comicios parlamentarios...

​

El régimen ilegítimo de Maduro no garantizará nunca elecciones transparentes y libres. Su menosprecio por la democracia y el Estado de Derecho no tiene límites. Las pruebas más recientes están en la intimidación permanente contra la Asamblea Nacional, la elección ilegal de miembros del Consejo Nacional Electoral y la persecución a los partidos políticos y candidatos de la oposición. Por eso, la comunidad internacional tiene que fortalecer la presión diplomática y política para que cese la usurpación del poder en Venezuela, se conforme un gobierno pluralista de transición, se elija un Consejo Electoral balanceado e independiente, y se convoquen elecciones presidenciales libres y transparentes. Son condiciones mínimas para el retorno de la democracia y la reconstrucción que anhela el pueblo venezolano.

"Como expresidenta del Congreso, reconozco esta institución como el principal foro de la democracia y es importante que, dentro de la independencia de poderes, sigamos trabajando en las leyes y tratados importantes para nuestra política exterior”. Claudia Blum Canciller de Colombia

¿Ve el reciente ofrecimiento de millonarias recompensas por ‘Santrich’ e ‘Iván Márquez’ por parte de EE. UU. cómo un espaldarazo al Gobierno de Colombia?

​

Estos ofrecimientos de Estados Unidos contribuyen claramente a la lucha internacional contra el narcotráfico y el terrorismo, tarea que convoca a todos los países. Los esfuerzos tendientes a que personas con procesos pendientes comparezcan ante la Justicia son positivos y el sistema de recompensas es una herramienta útil en la lucha contra la impunidad. Colombia también ha enfatizado en la necesidad de que se entregue a nuestra justicia a alias Santrich y Márquez, quienes han gozado de la protección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Nuestro país espera que respondan por sus graves acciones ante nuestra justicia, la sociedad y las víctimas.



¿Qué tanto avanzó la Ley de Fronteras en el Congreso y cuál es el propósito de la misma?

​

Es una de las iniciativas centrales del Gobierno y, gracias al trabajo de los miembros de la Comisión Segunda de la Cámara, se aprobó en primer debate. Con ella buscamos fortalecer el desarrollo integral, económico y social de las regiones de frontera, robustecer sus instituciones, consolidar su articulación con las entidades del orden nacional, reducir brechas frente al resto del país y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas regiones. En los próximos meses, la Cancillería y los ponentes realizaremos eventos regionales, inicialmente virtuales, para socializar el proyecto con autoridades territoriales y otros sectores sociales y económicos de zonas de frontera, y reunir posibles propuestas que puedan ser consideradas en los debates que siguen.



Usted se reunió en días pasados con los embajadores de la Unión Europea. ¿Qué requerimientos le hicieron al Gobierno en cuánto al asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos?

​

Fue un diálogo franco y abierto con los embajadores, en el que nos acompañaron el Ministro de Defensa, altos mandos militares, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y la Vicefiscal. A los embajadores les ratificamos el compromiso del Estado con el perfeccionamiento de la política pública para que cesen los homicidios y amenazas contra defensores de Derechos Humanos y líderes sociales. El Gobierno no descansará hasta generar un entorno de seguridad y garantías para que los defensores puedan ejercer su trabajo, invaluable para la democracia.



Allí también se habló de las investigaciones por los llamados perfilamientos. ¿El Gobierno asumió algún compromiso con respecto a estas investigaciones?

​

El ministro Carlos Holmes Trujillo hizo una completa exposición sobre las medidas adoptadas por su cartera en relación con los presuntos hechos de uso ilegal de capacidades de inteligencia y les ratificamos el compromiso del presidente Iván Duque en la política de cero tolerancia frente a cualquier actuación de integrantes de la Fuerza Pública que sea contraria a la Constitución, la ley, los Derechos Humanos o que constituyan actos de corrupción. Es un principio y una directriz que se refleja en las firmes acciones que adopta el Gobierno para prevenir y sancionar cuando se presentan denuncias de este tipo.

En la CAN

“Esta semana asumimos la presidencia anual de la Comunidad Andina (CAN) y vamos a impulsar el comercio, con iniciativas digitales, innovación y economía naranja. Buscaremos que la CAN fortalezca las relaciones con el bloque de Europa, Centroamérica y Alianza del Pacífico. Colombia impulsará la Carta Ambiental Andina para promover el desarrollo sostenible y un estatuto migratorio que facilite la circulación y residencia entre Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Con este plan de trabajo, esperamos fortalecer la CAN, priorizando iniciativas que tengan beneficios concretos para el ciudadano andino”.