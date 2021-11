El número 'mágico' para que el tapabocas deje de ser obligatorio en Colombia

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, confirmó que el uso del tapabocas, por ahora, seguirá siendo obligatorio en Colombia.



De acuerdo con lo detallado, en diálogo con Noticias RCN, en el país podría evaluarse la posibilidad de eliminar esta medida una vez se logre que más del 80% de la población esté vacunada contra el covid-19.



"Nosotros tenemos que llegar, para poder tener una tranquilidad importante, a subir por encima del 80% al 85%. Probablemente si tenemos una cobertura, un recorrido alto y una reducción importante de la prevalencia de variantes Delta o si no hay nuevas variantes podríamos llegar a pensar algo así", mencionó el Ministro.

Según comentó, hasta que en todo el territorio no se logre o supere esta cifra, las autoridades sanitarias no consideran seguro dejar de requerir el uso de la mascarilla, sobre todo, teniendo en cuenta que en otros países la medida se está volviendo a implementar.



"No estamos cerca; será muy difícil. Miren lo que está pasando en otros países: volviendo a reimplantar el uso del tapabocas. La verdad es que esa medida nos protege a todos", recalcó Ruiz.



Con relación a esta medida, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, han comentado que se espera que este elemento de autocuidado ya no sea necesario usarlo en espacios abiertos en el primer trimestre del próximo año.



Las autoridades de Salud nacional detallaron que, con corte al 23 de noviembre, en el país han sido aplicadas 54'982.453 dosis de la vacuna contra el covid-19, de las cuales 30'024.011 han sido primeras dosis y 19'267.154 segundas dosis.



A nivel nacional 23'968.195 ciudadanos ya cuentan con su esquema completo de vacunación, entre ellos 4'701.041 quienes recibieron la monodosis de Janssen. Además, a 990.247 personas ya se les ha suministrado la tercera dosis o dosis de refuerzo.