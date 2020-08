El mensaje del padre Francisco de Roux a los militares en entrega de informe a la Comisión de la Verdad

Alejandro Cabra Hernandez

Una reflexión franca sobre la legitimidad de las instituciones hizo el padre Francisco de Roux a los altos mandos militares en la entrega del informe 'En surcos del dólores', que muestra los crímenes cometidos por las FARC contra militares y civiles en el marco del conflicto armado.



El informe, que contiene cuatro documentos sobre dinámicas de la guerra, relación de la guerrilla con el narcotrafico, entre otros temas, fue entregada por el Ejército a la Comisión de la Verdad, con el propósito de contribuir a la búsqueda de la verdad sobre el conflicto armado en el país.



Luego de agradecer la documentación, el padre De Roux invitó al comandante del Ejército a una reflexión en la que habló de la legitimidad de las instituciones y de cómo enfrentar los llamados casos de "manzanas podridas".



El sacerdote recordó la forma como la iglesia católica ha enfrentado las denuncias de casos de pederastia y el cambio de actitud que ha debido tener, para pasar de ocultar estas situaciones a promover su investigación.



"Los invito, simplemente como ciudadano colombiano, a seguir el ejemplo del papa Francisco y del cardenal Rubén Salazar, cuando ante el abuso de niños por centenares de sacerdotes dijeron “no son manzanas podridas; es una enfermedad del cuerpo de la Iglesia”, les dijo a los altos mandos militares.



Aunque no lo mencionó explicitamente, las palabras del padre De Roux hacían referencia a las denuncias que se han conocido en las últimas semanas de casos de violación y abuso sexual por parte de miembros del Ejército, así como a otras denuncias contra ellos por violaciones a los derechos humanos.



"Ninguna institución, ningún grupo político puede protegerse de responsabilidad corporativa ante graves faltas morales de alto nivel repetidas entre sus hombres. No puede la institución decir que no es responsable porque sus leyes lo impiden. No vayan a hacer ustedes, el Ejército de nuestra patria, lo que hace las FARC cuando dicen que ellos como FARC no han vinculado a niños a la guerra porque en ninguna doctrina de las FARC dice que se vinculen niños. Yo quiero que el Ejército de mi país tenga la misma grandeza moral de la Iglesia" señaló.



Y puntualizó diciendo que lo sagrado no son las instituciones sino las personas.



"La gran manifestación de lo sagrado, el gran desafío de nosotros y de ustedes, está cuando ese ser humano ha sido destruido por nosotros mismos en el ser humano victimizado, desde cualquier parte. Esta es la causa grande, de todos los grandes ejércitos del mundo", agregó.