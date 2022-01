El inglés, una asignatura pendiente en los colegios de Cali; ¿cómo corregirlo?

Cali pasó de un nivel muy bajo a bajo en el dominio del inglés, según una investigación realizada por EF Education First. Estos estudios se llevan a cabo a escala mundial, con el fin de conocer cuáles son los países y ciudades que han logrado dominar el inglés y cuáles han presentado fallas o disminuido su nivel frente a este idioma.



El Estudio de EF Education First mide las habilidades de lectura y de comprensión auditiva para así identificar los errores o dificultades más comunes cuando se comienza a aprender el inglés o se pone en práctica. Con ello, se destacan estrategias para obtener un dominio de ese idioma mucho más fácil y eficaz.



La capital del Valle se ha posicionado en un nivel bajo en el dominio del idioma inglés junto a otras ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cartagena y Pereira.



En Cali, dicen los expertos, se han presentado diversas fallas en cuanto a la formación del idioma, una de ellas es la poca intensidad horaria en los colegios públicos. “En las instituciones educativas públicas (donde estudian la gran mayoría de los estudiantes) la enseñanza del inglés comprende una hora semanal en los grados de 1° a 5°, 3 horas semanales de 6° a 9°, y 2 horas semanales en 10° y 11°”, como lo expresó Carlos Mayora, profesor del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras de la Universidad del Valle.



Jhony Segura, jefe del Departamento de Idiomas de la Universidad Icesi, menciona que existen varias razones para que Cali esté en un nivel bajo: “hay una falta de implementación de metodologías de enseñanza que permitan un aprendizaje más significativo y contextualizado; seguido a esto, la poca inversión y continuidad de los proyectos de formación para los profesores y estudiantes”. Estas deficiencias en el bilingüismo se vienen presentando desde hace varios años y con la llegada del Covid-19 se intensificaron en gran manera.



En el 2015, la Alcaldía de Cali tenía proyectos para el fortalecimiento de la lengua extranjera en los estudiantes de primaria y bachillerato, a través de estos se implementaba procesos de capacitación a los docentes, de acuerdo con las necesidades de los alumnos, pero estas iniciativas se vieron afectadas por la pandemia. El Concejo de Cali, por ejemplo, mediante su portal web, dio a conocer la falta de financiación a 17 programas de la política pública de bilingüismo y que los más afectados serían los jóvenes recién graduados que buscan una mejor oportunidad en el ámbito educativo y laboral.

El trabajo colaborativo entre instituciones ha fortalecido e incrementado las oportunidades para el uso social, profesional y académico del idioma inglés.



Por otra parte, la Mesa de Bilingüismo de Cali, desde el año 2014, ha logrado generar una dinámica de alianza público-privada, con el fin de impulsar proyectos e inversiones para mejorar el nivel de inglés en básica primaria, secundaria y media. Todo esto, para lograr mayores oportunidades de desarrollo en la generación de empleo y educación en la ciudad.



A pesar de los esfuerzos realizados por la Mesa de Bilingüismo aún existe una considerable brecha en torno al aprendizaje del inglés, es por ello que Carolina Quintero, coordinadora de esta mesa, menciona que todavía hay un alto porcentaje de personas que no logran un nivel superior en inglés: “Existe un bajo convencimiento sobre la importancia de aprender inglés en nuestro contexto regional. Aprender inglés no es visto como una oportunidad de movilidad social en las comunidades educativas, en parte, porque en algunos contextos educativos no se presenta de esa manera y se trabaja como una asignatura más”.



Por su parte, Carlos Mayora destaca que la Mesa de Bilingüismo de Cali ha ofrecido programas tanto para los estudiantes como para los profesores en el que se busca mejorar en gran escala la forma como se enseña el inglés. Además, indica, el aprendizaje del idioma y fortalecimiento para los docentes no es únicamente de manera teórica, sino, que se puede intensificar su enseñanza por medio de diversos eventos de carácter cultural que tienen como objetivo ayudar a las habilidades auditivas de cada profesor y estudiante.



“Los profesores de la ciudad se han organizado en la Red de Docentes de Lenguas Extranjeras de Cali y han promovido un esquema de desarrollo profesional docente continuo, autogestionado y horizontal. La red organiza eventos extracurriculares y culturales como el Talent Show, test your Knowledge Contest, y jornadas para compartir experiencias significativas en la enseñanza del inglés entre docentes”, comentó el profesor Mayora.

Hay que mitigar la problemática

Es evidente que el dominio del inglés en Cali no se encuentra en un buen nivel. La capital del Valle obtuvo en el ranking de EF Education First en 2021 un puntaje de 458, subiendo solo seis puntos con respectos a lo logrado en 2020 cuando obtuvo 452. Si bien es cierto que hay un avance con respecto a años anteriores, no es suficiente para posicionarse como una ciudad bilingüe.



Otra de las causas para no incrementar el nivel, exponen los expertos, es la pandemia por Covid-19 que obligó una modalidad de educación virtual y esta redujo la interacción entre las personas, por ende, la formación en el idioma inglés fue afectada para desarrollar las competencias pertinentes que se necesitan para aprender un idioma. Los lazos comunicativos son de suma importancia porque la formación de una lengua extranjera requiere la relación comunicativa e intercambio de saberes de dos o más personas.



Para mitigar esta problemática del bajo nivel de inglés en Cali, la Secretaría de Educación Distrital se encuentra gestionando proyectos que consisten en desarrollar competencias necesarias para reforzar la lengua extranjera en los docentes y estudiantes, es decir, en toda la comunidad educativa.



“La Secretaría de Educación de Cali desarrolla el programa de Fortalecimiento de Lengua Extranjera Inglés, desde donde se forma a los docentes en aspectos lingüísticos, pedagógicos y curriculares para mejorar su nivel de inglés y brindarles herramientas pedagógicas para su enseñanza”, indicó José Darwin Lenis, titular de la cartera de Educación de Cali.



El funcionario agrega que para mejorar el panorama del bilingüismo esta dependencia municipal se ha unido con el sector privado.



“La Secretaría de Educación ha estado desarrollando acciones orientadas para aumentar el nivel de inglés mediante convenios con varias entidades, especialmente universidades e institutos, así como el Ministerio de Educación Nacional, la Red de Docentes de Lenguas Extranjeras o mediante alianza con la Mesa de Bilingüismo y otras instituciones públicas y privadas; la mayoría de ellas han favorecido especialmente la formación de los docentes en aspectos lingüístico-comunicativos y pedagógicos para la enseñanza de la lengua extranjera (inglés) y de los estudiantes en aspectos comunicativos de la lengua inglesa”, resaltó el secretario de Educación.

Colombia ocupa el puesto 17 de 20 países del ranking en Latinoamérica del Índice de Dominio de Inglés que mide las habilidades de lectura y compresión auditiva en adultos.

Estrategias metodológicas

Es necesario también destacar cuáles son las metodologías más idóneas para lograr un mayor interés y desenvolvimiento en el aprendizaje del idioma. Según Wilder Escobar, director de la Licenciatura en Bilingüismo con Énfasis en la Enseñanza del Inglés, de la Universidad El Bosque, de Bogotá, “se requiere de un abordaje ecléctico en el que se reconozcan las bondades y las limitaciones de las diferentes metodologías para identificar cuándo una metodología o estrategia puede ser más provechosa que otra en diferentes momentos del curso del proceso. Por ejemplo, metodologías tradicionales como la audiolingual fortalecen el uso preciso de la gramática y la pronunciación, mientras que el aprendizaje por tareas, por temas, o por proyectos, favorece la comunicación”.



De igual manera, Camilo Sardi, fundador de la aplicación Maestrik, con la cual se busca reducir la deserción escolar en Colombia, menciona que es importante manejar una metodología que se adapte a las necesidades de cada estudiante. Considera que “para lograr el interés de los estudiantes se puede manejar una metodología holística que se ajuste a los diferentes tipos de aprendizaje y a las necesidades de los estudiantes, ya que no son los mismos métodos para todos los alumnos. De acuerdo con el enfoque que se le quiera dar al aprendizaje, se puede desarrollar más una habilidad que otra, pero siempre es importante integrarlas para que los niños y jóvenes sean asertivos de la lengua. Es así como se debe desarrollar en ellos la comprensión y producción oral y escrita, el uso del lenguaje, los elementos paralingüísticos y el componente intercultural”.



Por último, tanto Cali, como el resto del país necesitan una estrategia adecuada que posibilite avanzar hacia un buen dominio del inglés, puesto que es valioso aprender de manera eficaz un idioma, ya que este posibilita nuevas oportunidades que inciden en la calidad profesional y personal de los ciudadanos.



Es por esto que Carolina Quintero, coordinadora de la Mesa de Bilingüismo de la ciudad opina que es fundamental aumentar los niveles de convencimiento sobre la importancia de aprender inglés, sobre todo, en el contexto cultural de los ciudadanos, “para ello hay que transformar imaginarios, deconstruir paradigmas y mostrar las bondades de saber inglés para el talento humano de nuestra región. También, hay que articularse más entre entidades, tanto públicas como privadas y que ello posibilite una visión transversal del inglés en la ciudad”.

A su vez, Jhony Segura manifestó que para avanzar en un total dominio del inglés primero se debe de consolidar proyectos de ciudad que creen un ecosistema para su uso, es decir, que desde los diferentes sectores educativos, culturales, laborales, deben crearse escenarios que enriquezcan las oportunidades y la práctica del idioma.



Además, en opinión de Carolina Quintero hay que invertir de manera constante en nuevos proyectos, concretar cambios curriculares e institucionales sostenibles en los colegios para que logren articular el dominio del idioma inglés, lo que significa avanzar hacia un bagaje cultural mucho más amplio que posibilita pasar de un nivel de inglés bajo hacia uno alto, que indique progreso y desarrollo tanto en Cali, como en el resto del país.

Ejes de acción de la Secretaría de Educación

Eje de Formación: con docentes de básica primaria; con estudiantes, especialmente de bachillerato.



Eje de Desarrollo Curricular: para fortalecer los procesos curriculares desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI).



Eje de Mejoramiento de Ambientes Escolares: dotación de material didáctico.



Eje de Seguimiento y Evaluación de las acciones y proyectos del Programa Fortalecimiento de Competencias en Lengua Extranjera- de la Secretaría de Educación Distrital (SED), especialmente evidenciado en la aplicación de pruebas diagnósticas a docentes y estudiantes para conocer su nivel de inglés, la aplicación de encuesta a las 92 Instituciones Educativas Oficiales, IEO, para actualizar líneas de base del diagnóstico del Programa (en proceso de ejecución) y el seguimiento a las prácticas pedagógicas en las IEO, articuladas al Eje de Desarrollo Curricular.