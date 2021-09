"Yo veo que al alcalde de Medellín no le interesa la seguridad. Si yo fuera hoy presidente, estaría asumiendo la seguridad de la ciudad", fueron algunas de las críticas del expresidente Álvaro Uribe sobre la gestión de Daniel Quintero, que disgustaron al Alcalde.



Luego de que Uribe, en medio de un conversatorio virtual con jóvenes de Antioquia, cuestionó la labor de Quintero y el manejo que este le ha dado a la seguridad de Medellín, el Alcalde desató una polémica y aseguró que durante su administración no habrá "falsos positivos y la operación Orión".



"Lo que pasa es que el presidente Uribe quiere que volvamos a la política de las convivir. Eso no va a pasar en nuestra administración", fueron las palabras del Mandatario como respuesta al expresidente.



Pero la crítica fue más allá, Uribe incluso detalló qué haría él si estuviera a su cargo el control de la ciudad y enfatizó en que trabajaría con determinación.



Muy duros los cruces de mensajes y las diferencias entre @AlvaroUribeVel y @QuinteroCalle



Parte uno en este link. https://t.co/GSnx2u2lHo



Parte dos en este video. pic.twitter.com/L932ttJVVv — JUAN CARLOS HIGUITA E. (@JUANCARLOSHIGUI) September 16, 2021



"Si yo fuera hoy presidente, sin pelear con el alcalde de Medellín, estaría asumiendo la seguridad de Medellín; tendría en el Valle de Aburrá, en todas partes, redes de informantes a la Fuerza Pública y a esta la tendría en la calle, estaría decomisando toda la droga y enfrentando la inseguridad con toda determinación", comentó el expresidente.



Pero, ante las críticas del jefe del Centro Democrático, Quintero manifestó que a diferencia de lo asegurado por este, a él sí le preocupa la seguridad de su ciudad y se encuentra "trabajando todos los días con el apoyo de la tecnología, de la Fiscalía y de la Policía para capturar a los delincuentes".



"A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad, cuando tenemos una reducción de 40 % en los homicidios con respecto al Gobierno anterior y 20 % en el hurto", dijo.



La discusión entre Uribe y Quintero no terminó ahí y este jueves continuó en redes sociales, donde el expresidente y el Alcalde, a través de Twitter, también intercambiaron algunos mensajes.