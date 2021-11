El fuerte rechazo de Colombia y otros países a la reelección de Ortega en Nicaragua

Cerca de 30 países, entre los que se encuentra Colombia, rechazaron el resultado de las elecciones presidenciales de Nicaragua que le dieron el cuarto triunfo consecutivo a Daniel Ortega.



“Lo digo sin ningún temor, Colombia no va a reconocer el resultado de estas elecciones fraudulentas. Esto no nos tiene que sorprender, esto era crónica de un fraude anunciado ”, expresó ayer Iván Duque desde Israel.



Y agregó: “Nosotros hemos hecho varios cuestionamientos públicamente sobre la situación en Nicaragua, con los resultados que se han visto, con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición y frente a expediciones del sector privado y de la prensa”.



Y es que Ortega, quien el pasado domingo fue reelegido con un 75 % de los votos, con la mitad de las mesas escrutadas, detuvo arbitrariamente a siete candidatos de la oposición desde junio pasado.



El Mandatario colombiano solicitó de esta manera un “pronunciamiento claro” sobre los resultados de los comicios a la OEA, que celebrará su próxima Asamblea General esta semana en Guatemala.



Petición que a su vez fue extendida por los expresidente Juan Manuel Santos, de Colombia; Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Ricardo Lagos, de Chile, en una carta pública.



“Este 7 de noviembre se ha registrado en Nicaragua una jornada electoral marcada por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades. Lo ocurrido es grave tanto para el futuro del pueblo nicaragüense como para el resto de América Latina, porque allí se aplicó rigurosamente el itinerario mediante el cual una democracia se convierte en autocracia”, se lee en la misiva.



En suma, los exmandatarios indicaron que los comicios no contaron con garantías básicas de integridad electoral ni con la presencia de observadores internacionales y que “el resultado fue el esperado: la reelección ilegítima de Ortega y su intención de perpetuarse en el poder”.



Quien también rechazó lo sucedido en Managua fue el presidente estadounidense, Joe Biden.



“Han orquestado una pantomima de elección que no fue ni libre ni justa, y sobre todo no democrática”, aseguró ayer y advirtió que si Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, no dan “los pasos para restaurar la democracia, Estados Unidos, en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, utilizará todas las armas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua”.

Lea también: El archivo de la investigación preliminar de la CPI al país, ¿un voto de confianza a la justicia?



Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien ya había adelantado a que la detención sistemática de precandidatos y aspirantes presidenciales eran un golpe letal para la legitimidad de las elecciones, llamó al Mandatario reelecto a devolver “la soberanía de Nicaragua a los nicaragüenses, que son sus dueños legítimos”.



Otros países que ya han anunciado que no reconocerán el nuevo mandato son Canadá, Chile, Costa Rica, Brasil y Panamá.



Se espera entonces que la situación de Nicaragua sea debatida esta semana en la Asamblea General de la OEA, que podría dar como resultado la suspensión del país del bloque regional.

Los que sí apoyan el triunfo de Ortega



”La Casa Blanca rechazó reconocer las elecciones y llamó a otros países a hacer lo mismo. Pensamos que esto es inaceptable y condenamos firmemente esta política”, indicó el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.



”Las elecciones se produjeron en pleno respeto de la legislación nicaragüense”, estimó Lavrov.



“Se han celebrado en paz, el pueblo nicaragüense se expresó por la ruta democrática que ha construido felicidad, tranquilidad y paz”, dijo el canciller venezolano, Félix Plasencia.



Bolivia y Cuba también felicitaron a Ortega por su victoria electoral.