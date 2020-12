Juan Felipe Delgado Rodriguez

Una gran controversia ha generado una valla publicitaria en el municipio de Viterbo, Caldas, pues en ella se lee un mensaje que, según varios usuarios en redes sociales, genera pánico en la comunidad.



"Estamos listos... Para tu desorden de fin de año ya adquirimos más bolsas negras para agilizar tu funeral", es el mensaje que se lee en la valla.



Esto hace parte de la campaña 'Estamos Listos', de la Alcaldía de ese municipio para contrarrestar el pico de la pandemia.



Carlos Iván Heredia, director de la Territorial de Salud de Caldas, se mostró a favor de este mensaje, argumentando que es "como decirle duro a la gente: ¡Cambie!, para salvar vidas".

Para el director de la entidad de salud, esta es una campaña que incluye mensajes de confrontación.



"Hay momentos en que hay que movilizar los cerebros para ver las cosas desde otra perspectiva, no es personal, es de reflexión. Lo más importante es que le estamos diciendo a la gente: Cuidado, mire lo que puede pasar. Las autoridades municipales nos deben ayudar en eso de decirle a la gente que no se acostumbre a estar diariamente sin el tapaboca, sin las medidas", indicó.



Y agregó: "No podemos conformarnos, por ejemplo, cuando las cifras de muertos bajan de cinco a cuatro, tenemos que trabajar es para que no haya muertos".



Sin embargo, para el personero de Viterbo, Jaime Zuluaga, el mensaje expuesto en la valla es agresivo y amenazante.



"Esa valla debe ser retirada y replantear el mensaje a uno menos agresivo. Hay que generar concientización sobre las medidas sanitarias, pero con respeto", dijo.



El personero agrega a su molestia que se debe tener en cuenta que el Código Penal se proscribe el pánico como delito. Y reitera sobre la valla que la entidad lo considera no apto como publicidad.



Cabe mencionar que los 26 municipios de Caldas, diferentes de Manizales, estarán en diciembre y en enero en una fase de aceleración de contagios.

En redes sociales varios usuarios rechazaron el mensaje de la campaña y afirmaron que no es la manera correcta de generar conciencia en la comunidad.



