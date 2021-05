El diálogo es la única salida posible para superar la crisis, ¿cómo debería ser?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

¿Hacia dónde debe apuntar el diálogo nacional? Esta es una de las preguntas que se hacen los colombianos tras los días convulsionados que ha vivido el país desde el 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas en Colombia.



Y es que el proceso de concertación del gobierno de Iván Duque arrancó el pasado jueves, después de que el miércoles se dieran a conocer las fechas y el orden en que se recibirían a los diferentes sectores de la vida nacional para conversar en aras de superar la crisis política y social en la que ha derivado el país.



Sin embargo, surgieron otros encuentros que no estaban planificados en la agenda inicial, pero que, según los expertos, aportan puntos de vista fundamentales para resolver la situación.



Yuri Ramírez, consultora política, calificó la estrategia de escucha nacional que está implementando el Ejecutivo como algo positivo, pese a que solo fue adelantada tras la presión social de la ciudadanía en las calles después de una semana. “Están tratando de vincular a todos los sectores políticos”, sostuvo.



En efecto, el viernes la mayoría de integrantes de la Coalición de la Esperanza se reunió con el presidente Duque y el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, encargado de coordinar el diálogo nacional.



A la Casa de Nariño asistieron Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Carlos Amaya, Iván Marulanda, Antonio Sanguino, Sergio Fajardo, Sandra Ortiz y Ángela Robledo.



El encuentro, que duró poco más de tres horas, fue calificado por el Jefe de Estado, a través de su cuenta de Twitter, como productivo y sin cálculos políticos. “En el diálogo reiteramos nuestro respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática, y el rechazo a la violencia y vandalismo. Por eso, la importancia de levantar vías de hecho que afectan a productores, campesinos, transportadores, comerciantes y a los colombianos”, expresó.



Por su parte, la Coalición de la Esperanza le solicitó investigar todas las muertes que han ocurrido durante los últimos días en el país y sentarse a conversar cuanto antes con los organizadores del paro nacional.

“Son inaceptables las agresiones a la Fuerza Pública, así como los excesos en el derecho a la protesta que han causado afectaciones a amplios sectores de la población”, expresó De la Calle.



Igualmente, la coalición le solicitó al Mandatario colombiano liderar el encuentro con los manifestantes directamente en las regiones.



“Cali necesita la presencia del Presidente, pero para hablar en el territorio con todas las voces que no pueden venir acá”, señaló Sergio Fajardo.



Tras la reunión, el Ejecutivo reiteró el llamado que hizo el jueves a los promotores del paro nacional para que acudan pronto a una negociación.



“La inminencia y la necesidad de avanzar nos hace insistir en invitar, hoy mismo (viernes), en este Palacio de Nariño, a los miembros y representantes del Comité Nacional del Paro. Las vías de hecho están impidiendo que llegue la comida, que llegue la medicina, que lleguen incluso pruebas PCR que ya se han practicado”, subrayó el alto comisionado Ceballos.

¿Antecedente exitoso?

De no presentarse contratiempos, finalmente mañana lunes iniciaría la conversación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro y el martes sería la escucha de los estudiantes.



Pero Miguel Jaramillo Luján, estratega político, señaló que el clima que rodea esta reunión es de una tensa calma: “Hay un anhelo del ciudadano de a pie porque no solamente sean diálogos para controlar la protesta y sus efectos, el vandalismo y la violencia y sus efectos, sino que sean diálogos que se abran de manera permanente. Que el Gobierno Nacional cambie el estilo para relacionarse con los ciudadanos y que el Presidente se muestre más sintonizado con las clases media y baja”.



Ahora bien, no es la primera vez que el presidente de Iván Duque acude al diálogo como estrategia de contención de una crisis como la actual, anotan los expertos.



Es así como el consultor en crisis y comunicación pública Andrés Segura anota que el Ejecutivo está replicando la estrategia que se utilizó en 2019 para disolver las protestas estudiantiles del 21N, pero que, en opinión de algunos, terminó siendo aplazada por la pandemia de covid.

“Lo que buscan es contener, darle larga y después abrir unos espacios que permitan que la movilización se vaya diluyendo. Al final, la presión la controlan. En ese sentido, el Gobierno intenta repetir esa dinámica, haciendo reuniones por sectores que son aliados a ellos, en primer lugar, para generar control de la situación y posicionar el tema de la no violencia”, señala.



De su lado, el analista Laureano Tirado, quien también resaltó la iniciativa del Gobierno de abrir las puertas a la conversación, le solicita a los líderes del paro coherencia y sensatez para llegar a acuerdos.



“Si el diálogo es para exigir Renta Básica Universal, que le costaría al Estado una cifra billonaria que no cabe en el presupuesto anual de la Nación, entonces ese diálogo es irreal, incoherente, porque se opusieron a la reforma que buscaba financiar el Ingreso Solidario”, manifiesta.



De hecho, la consultora Ramírez añade que es fundamental que tanto el Ejecutivo como los promotores de las protestas propicien una conversación abierta y empática. Según la experta, ambas partes deberán ceder para encontrar consensos en el medio.



“El Gobierno debe dejar de gobernar por la pantalla del televisor y escuchar a todos los sectores. En las calles se vive una realidad muy distinta a la que se vive desde el Palacio de Nariño. Los promotores del paro también deben acercarse a la mesa de diálogo con una actitud empática, de escucha y, por supuesto, tratar de convenir una solución benéfica para ambas partes”, expresa la experta.



“Paro debe terminar”



De acuerdo con el analista Laureano Tirado, después del retiro de la reforma tributaria del Congreso por parte del Gobierno Nacional, el paro perdió su naturaleza.



“El paro tenía un propósito: el retiro del proyecto de la tributaria. Eso ya lo lograron. Ahora le colgaron otras peticiones. Parece una lista de mercado. El paro ya no es una expresión de la democracia, es un instrumento de los vándalos”, agregó.