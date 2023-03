El colmo: a turistas les cobraron más de $4 millones por servicios y almuerzo en Barú, Cartagena

Otro caso de sobrecostos a turistas se presentó en la reconocida playa de Barú, Cartagena. A un grupo de amigos les cobraron más de cuatro millones de pesos por los almuerzos y el servicio en un restaurante, a pesar de que ya hay una tabla de precios establecidos.



El hecho se presentó en el sector de Playa Blanca. Una de las acompañantes denunció a través de su cuenta de Twitter los sobrecostos en el restaurante y compartió una foto de la factura.



Llama la atención que les cobraron $1.200.000 solo por el servicio.



Según lo que se lee en la factura, les cobraron cinco pargos rojos grandes a $295.000 cada uno, es decir, casi 2 millones por estos almuerzos, un plato que puede estimarse en un valor de $35.000 en Cartagena. Llama la atención que les cobraron $1.200.000 solo por el servicio.



“Publiqué eso sin pensar que iba a llegar a tanta gente. Les pido a los periodistas que por favor no contacten a mis amigos. Ellos no tienen nada para decir y no quieren que los contacten. Están disfrutando de sus vacaciones en Cartagena y ya”, escribió la denunciante.



Una de las principales fortalezas de la economía de Cartagena es el turismo. En 2022 'La Heroica' recibió 7.211,274 visitantes, según cifras de la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (Sacsa), datos que dan cuenta de la recuperación de la industria turística y hotelera tras la pandemia de Covid 19.



Lamentablemente, el mal actuar de algunos ciudadanos deja mal parados a la mayoría de vendedores honestos que trabajan en Cartagena.