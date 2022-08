EE.UU. dice que sí seguirá pidiendo a líderes guerrilleros y narcotraficantes en extradición

Luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara hace unos días que los narcotraficantes que negocien con el Estado no serán extraditados a Estados Unidos, este lunes un delegado del gobierno de Joe Biden indicó que esa decisión no será tan fácil de implementar.



El mandatario colombiano manifestó que aquellos que negocien y dejen de cometer delitos no se extraditarán, sin embargo, el subsecretario Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, reveló que desde su gobierno sí se continuará pidiendo que tanto narcotraficantes como líderes guerrilleros paguen en territorio americano por lo delitos que han cometido.



"Tenemos que ver los detalles. No soy abogado, es importante que nuestros colegas aquí, que sí lo son; así como los del Departamento de Justicia se reúnan con las autoridades en Colombia para ver qué podemos hacer con ese asunto", dijo el diplomático en diálogo con Blu Radio.



Al respecto, Robinson explicó que el poder judicial estadounidense continuará solicitando a personas en extradición, pero que será del arbitrio del nuevo Gobierno si lo hace o no, por lo cual, ese es un factor que deberá debatirse para determinar qué cambios tendría la política antidrogas de ambos países.



"Vamos a seguir con nuestro plan global de trabajar juntos. Vamos a seguir pidiendo la extradición de los miembros de los grupos de narcotráfico y de grupos guerrilleros que han hecho daño a los Estados Unidos, siempre . Sería la decisión del Gobierno de Colombia de hacer la extradición o no", detalló Robinson.



Entre tanto, el diplomático estadounidense se refirió a la llegada al poder de Gustavo Petro y Francia Márquez, mandatarios que según precisó han dejado claro que están comprometidos en seguir fortaleciendo la relación entre ambos países, sobre todo en lo relacionado a la lucha contra el narcotráfico.



"Recibimos el mensaje de que Colombia quería seguir siendo un socio importante para los Estados Unidos", precisó Robinson.