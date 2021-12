Duque se opone a entrada de 'Otoniel' a la JEP: "Esa sabandija debe ser extraditada rápido"

Hace unos días, alias Otoniel le dijo a la JEP que él se habría entregado a las autoridades más no que lo habían capturado.



Frente a esto, el presidente de Colombia, Iván Duque, fue enfático respecto al tema y dijo que, “lo primero es que ya quedó desmentida esa sabandija, ese sinvergüenza, ese miserable. Él fue capturado en una operación, de la que ya vieron unos videos; la presión de la fuerza pública y además de que ese día perdimos a uno de nuestros hombres”.



De igual manera, dijo que Otoniel nunca debería entrar a la JEP ya que es un narcotraficante y uno de los peores criminales que tiene el país. “Tiene que irse rápido extraditado a los Estados Unidos y después de que cumpla su pena por narcotráfico, venir aquí a Colombia a seguir respondiéndole a la justicia por los crímenes de lesa humanidad que cometió”.

“Que ahora no venga a presentarse como un manso corderito, porque es un asesino de líderes sociales, un asesino y reclutador de niños, abusador de menores. Lo que le corresponde a ese sinvergüenza, a esa sabandija, es irse extraditado, cumplir su pena y aquí lo seguimos esperando para que venga a responderle a la justicia”, añadió Duque.



En cuanto al pedido que hizo alias Otoniel de negociar con el Gobierno, el Presidente precisó que “nosotros no negociamos la paz con narcotraficantes, aquí ellos se someten. Esa estructura del Clan del Golfo la venimos golpeando desde el día, ustedes vieron que desde hace poquito quedó firmada la extradición de alias Nicolás, tenemos a la hermana de Otoniel también, varios de sus lugartenientes que han sido capturados o dados de baja. Con los narcotraficantes uno no negocia”.

