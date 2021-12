"Que 'Otoniel' no venga a dárselas de lucido, que él sabe cómo lo capturaron": Duque

"Qué no venga ahora 'Otoniel' a dárselas de lucido, semejante criminal, que él sabe cómo lo capturaron, y él sabe hasta dónde le llegó la inteligencia, y le demostramos que contra el Estado no se puede".



Así respondió el presidente Iván Duque, en la tarde de este martes, a las declaraciones de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', en las que aseguró que él no fue capturado por las autoridades, sino que se entregó.



El mandatario, quien cumple una agenda con varios compromisos este martes en Cali, recalcó además que el máximo líder del 'Clan del Golfo' venía siendo 'cazado' desde "hacía mucho tiempo".



"¿Qué va a decir esa sabandija cuando esté en un calabozo o una cárcel en Estados Unidos? Ese es un criminal que fue capturado, que mató policías, que secuestró gente, que lo veníamos cazando hacía mucho tiempo y no solamente a él sino a todos sus secuaces que fueron capturados, dados de baja y han sido extraditados", subrayó el mandatario.



Y le envió un mensaje a Úsuga David: "queda notificado esa sabandija y criminal. Cuando se vaya al calabozo, a la cárcel en Estados Unidos, que es lo que le corresponde con la extradición, a ver si va a seguir diciendo lo mismo".

Noticia en desarrollo...​