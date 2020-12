Álvaro José Carvajal Vidarte

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó la ley 'Vacunas Para Todos', que garantizará la gratuidad de una o varias vacunas contra el Covid-19 en el país.



"La ley representa una herramienta muy importante en estos momentos, no solamente porque nos permite actualizar y modernizar nuestra legislación en estas materias, sino porque también le da instrumentos al Estado para hacer inversiones de riesgo que nos permitan adquirir vacunas para poder enfrentar el covid-19", destacó el mandatario en el programa Prevención y Acción de este miércoles.



El mandatario agregó que la iniciativa tuvo un respaldo "multipartidista" en el Congreso y en su discusión fue acompañada permanentemente por el Ministerio de Salud.

"Gracias a esta ley, Colombia tiene una nueva capacidad para enfrentar esta situación y que hagamos las adquisiciones no solamente a través de los vehículos multilaterales de Covax, sino también en las negociaciones bilaterales que se han llevado a cabo con laboratorios en todos los lugares del mundo en donde hemos visto significativos avances en términos de efectividad", resaltó Duque.



El jefe de Estado aseguró que la ley permitirá no solo la entrega gratuita de los biológicos en todo el territorio y los sistemas de adquisición, sino también invitar al sector privado a que contribuya con recursos bajo la figura de "vacunas por impuestos", es decir, que aporten para la adquisición de estos fármacos y se vean beneficiados con deducciones tributarias.

En #PrevenciónYAcción sancionamos la Ley de Vacunas, una herramienta que facilita hacer inversiones para su adquisición. También da capacidad para negociaciones a través de la estrategia Covax y, bilateralmente, con farmacéuticas. Agradecemos al Congreso por aprobar esta norma. pic.twitter.com/taJTEVTDEG — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 9, 2020

Rápido trámite

El proyecto tenía mensaje de urgencia y por esta razón fue tramitado rápidamente por el Congreso, superando los cuatro debates y el proceso de conciliación en ambas cámaras legislativas.



La iniciativa también logró salir adelante debido a los consensos que se lograron tras varias reuniones entre el Congreso y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para unificar criterios y ultimar detalles.



"Nosotros con el proyecto de ley lo que buscamos es que todos los colombianos, independientemente del estrato socioeconómico e independientemente de la ubicación geográfica, tengan derecho a una vacuna gratuita contra el Covid- 19, ese es el objetivo fundamental del proyecto de ley", manifestó en su momento Ricardo Ferro, autor del proyecto.



Esta ley garantiza herramientas jurídicas para establecer alianzas estratégicas y destinar de manera directa recursos financieros para la adquisición de vacunas experimentales contra el Covid-19 o cualquier otra pandemia que se llegue a presentar en el futuro.

La recién sancionada ley contempla beneficios tributarios para aquellos contribuyentes que decidan apoyar la inmunización de la población colombiana, a través de donaciones que se realicen a la subcuenta de mitigación de emergencias del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o cualquier otra subcuenta destinada a la adquisición de vacunas. Se podría descontar el 50 % de la declaración de renta.



La vacuna será gratuita para todos los ciudadanos, sin embargo, no será obligatoria.

"Nadie se quedará sin atención oportuna"

Previo a la sanción de la ley, Duque aseguró que el Gobierno no piensa divulgar las negociaciones que está haciendo para adquirir vacunas contra el Covid-19, hasta que dichas negociaciones no concluyan.



"Hasta que no esté cerrada 100 % cada negociación, nosotros no la vamos a divulgar porque, obviamente, muchas de estas conversaciones se transan a través de acuerdos de confidencialidad, pero lo hemos hecho mirando el panorama mundial y el panorama regional. El mensaje es vacunación y vacunación financiada por parte del Estado para que ese mensaje sea claro a la ciudadanía", indicó.



De igual forma, el presidente señaló que nadie se va a quedar sin una atención oportuna en el sistema de vacunación, porque Colombia tiene la ventaja de ser ‘campeón’ en América Latina en términos de inmunización, reconocido por la Organización Panamericana de la Salud, OPS.