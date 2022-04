Duque dice que no participa en política: "Yo opino sobre propuestas, no sobre personas" 

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a los cuestionamientos que se le han hecho por participar presuntamente en política con las opiniones que ha tenido sobre diferentes temas de la campaña electoral y en especial frente a las propuestas del candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



“A mi ahora me toca decir que yo opino sobre propuestas, para que no digan que opino sobre personas, pero claramente cualquier tipo de política que busque premiar, favorecer, y atenuar a los criminales que más han lacerado este país pues claramente es una propuesta que es altamente inconveniente y que merece el rechazo del pueblo colombiano”, aseguró el mandatario a medios de comunicación.

Duque aseguró que no conoce las denuncias que se han presentado en su contra por este tema.



“No las conozco, por ahí he visto que quieren que yo no me refiera a tres palabras, al populismo, a la posverdad y a la polarización, que nos les gusta que emplee esas palabras, sobre todo referidas a un maravilloso libro que acaba de publicar Moisés Naím que se llama ‘La Venganza de los Poderosos’ en donde cuestiona esos autoritarismos, tres P que han llevado a la ruina a muchos países”, expresó el mandatario.



Además, manifestó: “Este país tiene en el artículo 28 de la Constitución algo muy claro, esa libertad de expresión. Y sobre las ideas, sobre los principios que yo defiendo nunca dejaré de pronunciarme y siempre elevaré mi voz como presidente y como ciudadano en contra del populismo, de la polarización y la posverdad como también lo he hecho contra el narcotráfico, el crimen organización y la corrupción”.

El presidente Duque afirmó que continuará opinando sobre las propuestas que surjan y que involucren a los colombianos, bien sea que beneficien al país o que lo pongan en riesgo, eso sí, según Duque, desde el principio del respeto ético.