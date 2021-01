Dos niñas murieron en accidente de tránsito en Ocamonte, Santander

Natalia Moreno Quintero

Una niña de 9 años y su hermanita de 5 meses fallecieron luego de que el vehículo en el que se movilizaban junto a su madre cayera a un río en Ocamonte, Santander.



El hecho se registró hacia las 3:30 a.m. de este miércoles cuando la familia se movilizaba por la vía que conecta a San Gil con Charalá.



“A esa hora llamaron a la Estación de Policía de Ocamonte para informar que un carro había caído al río. La mujer no alcanzó a tomar el puente, se fue por la parte derecha. Al parecer no fue capaz de girar completamente y se descontroló”, manifestó el alcalde de esa población, Roberto José Pilonieta, al periódico Vanguardia.



El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia, ubicó el vehículo en las aguas del río Fonce para luego arrastrarlo hasta la orilla y recuperar los cuerpos de las menores de edad, quienes habían quedado atrapadas.

“Cuando llegó la Policía ella [la madre] ya estaba en la orilla, gritando desesperada y pidiendo auxilio para encontrar a las niñas”, señaló el Alcalde, quien apuntó que la mujer se encuentra muy afectada emocionalmente.