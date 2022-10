Dos hombres fueron hallados sin vida en aguas del río Magdalena

Estiven Alejandro Maya Posada de 24 años de edad y quien se desempañaba como ayudante de construcción, salió el pasado sábado 15 de octubre de su casa, ubicada en el barrio San Martín de Puerto Berrío en la moto de su mamá y nunca regresó.



“El salió como a las 9:00 am ese día, le dijo a la mamá que ya venía que iba a comprar unos materiales de construcción. Él salió con el celular de la mamá y siempre que llamábamos sonaba apagado”, dijo un familiar.



Al notar que el joven no aparecía, sus seres queridos emprendieron una búsqueda en lugares que él frecuentaba, “lo buscamos en el trabajo, en casa de amigos, él es un joven de bien, trabajador, pero nunca lo encontramos”.



La búsqueda también se trasladó a las redes sociales, sin tener éxito. El pasado martes, presagiando lo peor, sus allegados, por sus propios medios, empezaron a recorrer el río Magdalena tratando de hallar algún rastro del joven.



Pasaron seis días de la angustiosa búsqueda, hasta que la misma familia encontró su cadáver flotando río abajo, a la altura del sector de ‘Los Morros’.



“Nosotros mismos adelantamos la búsqueda en el río y no tuvimos el apoyo de nadie, cuando lo encontramos nos comunicamos con ellos para pedir ayuda, pero nos quedamos en medio del río, aguantando sol, al lado del cadáver esperando, porque decían que iban a llegar y nunca llegaron”, dijo la mamá de la víctima.



Cayó la noche y la familia seguía con el cadáver esperando ayuda para su trasladado, “nos dio la noche, él estaba enredado en una palizada y nosotros mismos lo montamos en una canoa y no lo trajimos y es muy triste que nadie nos apoyara”



La policía informó que adelanta las investigaciones del caso, para poder determinar las causas del deceso del joven, que se presume, fue violenta.

Una historia que se repite

Terminar en el río, parece ser el destino final para quienes desaparecen en el municipio de Puerto Berrío, en donde cada vez es más recurrente que cadáveres de personas terminen flotando en el agua del Magdalena.



El mismo destino que tuvo Élver Stiwar hurtado Martínez, la tuvo otro habitante de Puerto Berrío que también fue hallado en el río durante esta semana. El hoy occiso, llevaba tres días desaparecido, cuando sus familiares lo hallaron en la tarde del pasado miércoles 19 de octubre.



Stiwar trabajaba como transportador informal.