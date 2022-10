Luego de estar ocho años privado de la libertad en una cárcel de Tanzania, África, sin una condena en su contra, Andrés Felipe Ballesteros Uribe, un caleño de 36 años, retornó al país que lo vio nacer.



Andrés Ballestero fue detenido en Dar es-Saalam, Tanzania, por ser sospechoso de traficar con drogas; en suelo africano pasó ocho años esperando una condena, hasta que en un acuerdo diplomático se consiguió que el colombiano fuera liberado y retornado al país.



“En el año 2017 llamaron a mi hermano para una diligencia judicial y la abogada defensora (de ese momento) nos indicó que llegó la hora de la libertad, pero, en realidad, era un engaño”, contó el hermano de Andrés, Juan Carlos Ballesteros.



Luego de una gestión realizada por el secretario Jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández, los Ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores y la Embajada de Colombia en Kenia se consiguió un acuerdo entre los países, para que el colombiano pudiera volver al país.



Al respecto, Fernández indicó que "Cuando hay voluntad, cuando nos interesan las personas, sí se puede, no hay obstáculos. Todos tenemos que ayudar, que comprometernos. Esto es parte de trabajar con humanidad”.

🔴#Atención | A esta hora aterriza el avión que trae a Andrés Felipe Ballesteros, colombiano que estuvo privado de su libertad en una cárcel en Tanzania, África, y hoy es repatriado gracias a la gestión del Gobierno Nacional. pic.twitter.com/4E9gmBqsEx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 21, 2022



A través de su cuenta de Twitter, el hermano de Andrés Felipe Ballesteros agradeció y contó como se adelantaba el proceso para poder reencontrarse con su hermano este viernes 21 de octubre.



Cabe mencionar que Ballesteros fue declarado oficialmente en libertad por un juez de Tanzania el pasado jueves 20 de octubre.

Lo logramos ! pic.twitter.com/UUuC190Fi2 — Psicoterapeuta Juan Ballesteros (@PsicoterapeutaB) October 21, 2022



“Me siento muy feliz porque hace mucho tiempo no sabía que era la libertad. Es un sueño que se cumplió cuando me bajé del avión, creo que va a ser muy emocionante cuando salga, mi familia me está esperando: mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hijo”, precisó Andrés Ballesteros antes de salir del aeropuerto El Dorado a reencontrarse con sus familiares.