¿Dónde estará? Inpec desconoce el paradero de 'El Gatico' desde el día que quedó en libertad

Jorge Luis Alfonso López, conocido también como 'El Gatico', está totalmente desaparecido desde el pasado miércoles cuando un juez de Barranquilla ordenó la libertad inmediata del hombre, quien es hijo de Enilce López, conocida como 'la Gata'.



Teniendo en cuenta que, por conducto regular, ya no cuenta con la competencia para vigilar a personas que han sido liberadas, el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, aseguró que no conoce cuál es el paradero de 'El Gatico' y que, además, no tiene facultades para buscarlo.



Al respecto, el director del Inpec, general Daniel Gutiérrez, detalló que el hombre "hoy se encuentra libre, no está bajo custodia del Inpec" y que, para que el Instituto pueda buscarlo, un juez de control de garantías deberá emitir nuevamente una medida de aseguramiento en su contra.



Según explicó el general Gutiérrez, una vez se cuente con una nueva medida, el Inpec volvería a tener competencias para proceder con la custodia de 'El Gatico'. "Jurídicamente, está en libertad; que esté en su casa o no, ya no le corresponde al Inpec revisar porque fue dado de baja de los sistemas del Instituto", precisó.



Cabe recordar que fue el pasado miércoles que se conoció que Jorge Luis Alfonso López había quedado en libertad. Aunque en un principio se aseguró que su liberación había sido solicitada por la Oficial del Alto Comisionado para la Paz porque 'El Gatico' iba a fungir de facilitador de paz por un par de semanas, finalmente el Gobierno confirmó que esa información era falsa.



Tanto así que, un día después, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que 'El Gatico' ya no ejercerá la figura de facilitador por el riesgo que puede correr. Desde el Gobierno se aseguró que el hecho es automático, puesto que cada vez que se filtra un nombre de facilitador se procede inmediatamente a cancelar ese rol porque se pone en peligro la labor y a la persona misma.



Luego de los hechos ocurridos, la Fiscalía General ordenó investigar al juez que ordenó la libertad de Alfonso López, al expresar que "no existe un marco jurídico para que estas personas queden en libertad". A esto, también se sumó la Procuraduría, que anunció que apelará la decisión interpuesta, porque no hay claridad si actuará como vocero o representante de algún grupo armado organizado.