Director de la UNP fue víctima de un atentado en Bogotá 

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, fue víctima de un atentado contra su vida en la noche del martes, 7 de febrero, según informó el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de sus redes sociales.



"Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos", manifestó el mandatario.



Le puede interesar: Las alarmantes cifras de feminicidio que no dejan dormir tranquilas a las mujeres en el Valle



Por su parte, en su cuenta de Twitter, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, reveló que en el ataque murió uno de los asaltantes y resultó herido un escolta. Rodríguez y su hija, que lo acompañaba, resultaron ilesos. El ataque se registró cerca de su casa.



"Dos motocicletas con cuatro personas, se enfrentan con el esquema de seguridad, producto de este intercambio de disparos, hay una persona muerta", expresó el general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá.



Por su parte, el director de la UNP, señaló que: "Yo estoy afectado en una circunstancia en la Unidad de Protección, yo he denunciado mafias y no descarto que sea por ahí".



Rodríguez, desde su posesión como director de la UNP, viene denunciando la existencia de lo que llama "mafias cartelizadas" en la protección de personas amenazadas, que incluye presuntas irregularidades en el manejo de vehículos blindados, que han sido utilizados para transportar droga o proteger a personas al margen de la ley.

Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M19.

Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 8, 2023