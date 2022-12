¿Dieta sin huevo y café? costo de ingredientes para preparar el desayuno subió más del 30%

Si se parafrasea un poco lo que dijo esta semana la directora del Dane, Piedad Urdinola, el desayuno que usted se come todas la mañana nunca había estado tan caro, al menos, este siglo.



Eso fue lo que dijo Urdinola durante la presentación del reporte de inflación en noviembre, el cual dejó ver que el costo de vida de los colombianos es 12,5% más caro que hace un año.



Y es que detrás de este balance hay una categoría que es la que más está elevando las cuentas a las personas: los alimentos. Entre noviembre de 2021 y 2022, esta es una división del gasto que subió sus precios 27,08%, casi 15 puntos arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general.



En este sentido, si su desayuno habitual son huevos pericos (con cebolla y tomate), un caldo de costilla, arroz con huevo o fruta, hoy su bolsillo estaría pagando en promedio, 30% más que en noviembre de 2021.



Con aumentos que van desde 90% en comparación con hace un año, alimentos como la cebolla (90%), el café y sus derivados (53%), arroz (49%) y azúcar (43%), son solo algunos de los ingredientes que son indispensables en la primera comida del día que han subido su precio por encima del promedio de su grupo.



La época decembrina puede que esté cambiando un poco la dieta de los colombianos. Y si bien puede dejar los desayunos ya dichos a un lado por este mes, las opciones populares de esta temporada también tienen insumos que están caros.



Los buñuelos, que necesitan de trigo y sus derivados (que se encarecieron 38% en un año), queso (27%), y leche y sus derivados (35%), hoy son en promedio cerca de 30% más costosos que hace un año.

Si usted hace un año compraba una bolsa de 10 buñuelos relativamente generosos en tamaño por $12.000, lo más probable es que en las próximas semanas cuando esté comprando sus refrigerios para las novenas y reuniones, consiga esa misma bolsa en $15.600.



Y si en cambio usted es de los que come poco al iniciar el día, también hay afectación, porque por ejemplo el chocolate y el pan están más caros. En el caso de la bebida para la cual se necesita leche al igual que en los buñuelos, la pastilla se ha encarecido hasta en 18%, mientras que el pan lo hizo en 31%.



Los aumentos, según gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), se deberían a la temporada de lluvias por la que atraviesa el país y también al encarecimiento de los insumos que se necesitan para producir las cosechas.



En este sentido, las lluvias han traído consigo dos situaciones particulares que están afectado el valor las cosechas: la inundación de estas, lo cual pone menos oferta de los productos en los mercados, y las avalanchas y derrumbes que están cerrando varias vías en el país, lo que afecta el costo de transporte de estos productos.



La arracacha para consumo en el hogar, que por ejemplo le puede servir para sus caldos y la changua, un plato popular en el centro del país, incrementó su precio en más de 107% durante el último año.

En el otro frente que está encareciendo los alimentos, el costo de producirlos, se ha subido entre 35% y hasta 45%, “algo que es claro por la guerra en Ucrania pues se trata de elementos -alimentos e insumos- que son importados”, dijo Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC.



En medio de la ola invernal también resalta que del primero de enero de este año, a la fecha, gran parte de los desastres que se han presentado incluye los deslizamientos y con ellos, el cierre de vías.



En Corabastos reportaron que el abastecimiento se ha mantenido en su nivel ordinario, pero en las centrales regionales de Antioquia, Caribe y Valle, sí se ha mostrado un retraso por algunos camiones que no han podido hacer sus rutas tradicionales.