Diego Molano, ministro de Defensa, ofrece entrenamiento militar en desminado a Ucrania

El ministro de Defensa, Diego Molano, ofreció a Ucrania once ingenieros militares para capacitar en educación y entrenamiento de desminado militar a soldados ucranianos.



Este grupo, según lo informado por la cartera de defensa, se desplazaría a un país vecino de Ucrania, miembro de la OTAN, y permanecerían allí durante el tiempo que sea necesario, para mejorar técnicas y procedimientos tácticos de desminado.



El Ministro de Defensa, en reunión virtual este lunes con el Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, donde participaron 36 países más la UE, manifestó que Colombia se ha comprometido a apoyar a Ucrania, no solo con ayuda humanitaria, que ya se entregó, sino también compartiendo conocimientos en este tema de desminado.



El funcionario explicó que las conversaciones para definir este apoyo comenzaron el viernes pasado, cuando se reunió en Estados Unidos con el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, el cual invitó a Colombia a participar en una reunión virtual con el llamado Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.



Colombia es socio global de la OTAN, y es en el marco de esta alianza que le prestaría el apoyo a los ucranianos. “Colombia como siempre comprometida con los valores de la libertad y de derechos humanos y en esta caso haciendo un aporte concreto como miembro y país socio global de la OTAN, a esta iniciativa y a este requerimiento” concluyó.