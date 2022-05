Ministerio de Salud estudia posible caso de viruela del mono en Colombia

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud están haciendo seguimiento epidemiológico a un hombre que es posible portador de la viruela del mono. El individuo, proveniente de España, estuvo de turismo varios días en Colombia, según reveló W Radio.



Por otra parte, de momento se confirmaron 200 casos alrededor del mundo, según una alta responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sin embargo, la OMS dio un parte de tranquilidad sobre el tema diciendo que la transmisión de la viruela de persona a persona "puede detenerse en los países no endémicos".



"Queremos detener la transmisión de persona a persona. Podemos hacerlo en los países no endémicos... Es una situación que se puede controlar", declaró Maria Van Kerkhove, encargada de la lucha contra el covid-19 en la OMS, pero también de las enfermedades emergentes y zoonosis.



El Instituto Nacional de Salud en Colombia había entregado un parte de tranquilidad frente a la alerta internacional por el actual brote de la viruela del mono en países como España y Reino Unido.



La entidad aclaró que la viruela del mono no es un virus nuevo en el mundo, por lo que el último caso confirmado en el continente americano fue en Estados Unidos en 2003.



Según ilustró la autoridad sanitaria, este virus es de tipo POX, es decir, que pueden ser transmitidos por animales como el mono, de donde proviene el virus en mención cuyos casos iniciales fueron importados de regiones de África.



Explicó que se trata de una especie de virus que es parecido a la varicela en humanos y produce en los animales unas vesículas y signos respiratorios que en contacto con humanos pueden terminar siendo contagiados. La principal diferencia con una varicela es la presentación de ganglios inflamados en muchas partes del cuerpo.



Sin embargo, el INS aseguró que cuando el virus llega a órganos del cuerpo humano como el cerebro o pulmones puede ocasionar la muerte, pero es más probable que se produzca una muerte en mil casos que en pocos casos. Por eso, es importante la detección a tiempo para cortar una cadena de transmisión.



Finalmente, llamó a la sensatez y dijo que es ciento de veces más probable y más grave un virus como el del Sarampión, porque es altamente contagioso.