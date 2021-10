Día sin IVA: las estrategias del comercio para aprovechar al máximo la jornada

El ambiente del comercio colombiano y caleño está en su mejor momento por las expectativas que se tienen en torno al día sin IVA que se cumple mañana.



El comercio elevó a $18 billones las proyecciones de ventas en los tres días sin IVA, que se realizarán en este fin de año, 35% más frente a lo logrado el año pasado, en iguales jornadas.



Ayer el Gobierno Nacional puso en marcha varias acciones de coordinación e información con la ciudadanía, las autoridades regionales y el sector privado para lograr que la jornada se realice garantizando todas las medidas de seguridad por la pandemia.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, hizo un llamado al autocuidado y la autorregulación por parte de los ciudadanos, para lograr que estas jornadas beneficien tanto a las familias colombianas como a la economía del país.



A su vez, el vicepresidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Eduardo Visbal, reiteró el compromiso de los empresarios tanto en la implementación de las medidas de bioseguridad como en la comunicación constante con autoridades para reportar y atender cualquier situación de orden público que se pueda presentar.



De igual forma, resaltó el compromiso de autorregulación del comercio para mantener una política de transparencia en los precios, de manera que el beneficio de exención del IVA llegue al comprador final.



La presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones, confirmó que las plataformas digitales esperan ventas por $3 billones, en la primera jornada que tendrá lugar mañana, es decir un 120% más frente a un día común.

$18 billones proyecta vender el comercio colombiano durante los tres día sin IVA (28 de octubre, 19 de noviembre y 3 de diciembre).

$3 billones se moverían en ventas por las plataformas digitales durante el primer día sin IVA, según estimaciones del sector.

Las estrategias



En varias regiones del país las autoridades, gremios y el comercio han programado actividades complementarias que incluyen atención en horarios extendidos y jornadas especiales de compras, garantizando las medidas de bioseguridad.



En Bogotá se pondrá en marcha la actividad Bogotá Productiva 24 horas. En Armenia, Pereira y Santa Marta, gobiernos locales y empresarios decidieron adoptar horarios extendidos. En Cúcuta habrá actividades comerciales durante las 24 horas, para promover las compras seguras.

En Cali, por ejemplo, el Centro Comercial Chipichape tendrá horario extendido de 7 de la mañana a 11 de la noche, además, contó Verónica Conde, directora de Mercadeo, que las personas que compren y rediman sus facturas, para participar en el sorteo del mes, recibirán doble boletería, “tendremos una ruleta virtual con premios al instante como boletas para cine, bonos, entre otros regalos”.



De igual forma, Gustavo Jaramillo, gerente de Unicentro, dijo que la ciudadela estará abierta desde muy temprano y que espera que el comercio se extienda hasta las 11 de la noche.



Algunas cadenas como Makro ha ampliado su inventario y ofrecerá descuentos desde el 15% hasta el 35% en varios productos que no hacen parte de las categorías permitidas, en el día sin IVA, como lo son panes, carnes y bebidas.



Durante la jornada del día sin IVA se podrán hacer compras en efectivo o con tarjeta débito o crédito, pero el establecimiento debe hacer factura electrónica. Los consumidores pueden comprar hasta 3 unidades de un mismo producto.

El director de Gestión de Impuestos de la Dian, Julio Lamprea, reiteró que la exención de IVA solo operará para los productos a los que se les haga la factura electrónica.

Las categorías beneficiadas son: Prendas de vestir y complementos que valgan hasta $726.000 por unidad; útiles escolares hasta por $181.540; electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones que tengan un precio hasta de $2.904.640; elementos deportivos y bicicletas o patinetas eléctricas hasta por $2.904.640; juguetes y juegos por $363.080 e insumos agrícolas por $2.904.640. Los artículos que valgan más que los precios estipulados pagarán el IVA normalmente.



Compras seguras



Luis Carlos Guerrero, presidente para Colombia de Lumen Technologies entrega estas recomendaciones para hacer compras seguras por internet:



1. Utilizar redes privadas: No descuidar la red a la que el dispositivo se conecta, preferiblemente usar sus propios datos.

2. Use y mantenga actualizado su antivirus: La protección antivirus, así como un detector de malware, debe ser usada tanto en la oficina como en los dispositivos personales.

3. Una contraseña compleja siempre es mejor, que sean largas y tenga letras, números y otros caracteres.

4. Cuidado con las ofertas: No abra correos de promociones y ofertas, muchos son falsos. Lo ideal es entrar directamente a la página del proveedor.

5. Proteja sus datos personales.

Bioseguridad



El Gobierno expidió una circular para que durante las jornadas del día sin IVA los alcaldes tomen medidas de orden público y bioseguridad.



La Circular hace un llamado a las autoridades locales, con el apoyo de la Policía Nacional, para que se acaten las disposiciones consignadas en la resolución 777 de 2021 que señala las condiciones que deben cumplir los establecimientos en materia de ventilación, y llama la atención sobre la necesidad de hacer uso permanente de tapabocas, mantener el distanciamiento y garantizar el uso de gel antibacterial en los almacenes.



La ministra de Comercio, María Ximena Lombana, dijo que no es momento de bajar la guardia y señaló que si se presentan aglomeraciones, las alcaldías pueden exigir el carné de vacunación.