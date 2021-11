Colombia está avanzando en su meta de inmunizar, al menos, al 70% de la población antes de fin de año. Es por esto que, desde hace tres semanas, se inició con la exigencia del carnet de vacunación contra el covid-19 para el ingreso a lugares públicos.



Esta medida inicialmente era para los mayores de 18 años, pero a partir de este martes, 30 de noviembre, empezará a ser requisito para la población entre los 12 y 17 años.



“A partir de hoy quienes tengan más de 12 años y cuenten con al menos una dosis deberán presentar su carné. Y a partir de 14 de diciembre se exigirá para mayores de 18 años con el esquema completo”, indicó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.

De acuerdo con lo establecido previamente, el carnet de vacunación será obligatorio para el ingreso a eventos masivos como conciertos, ferias, restaurantes, bares, gastrobares, cines, discotecas, conciertos o estadios, parques de diversiones y museos.



“Con la disposición contenida en el Decreto no se está obligando a la población a aplicarse la vacuna, en cambio, con la medida lo que se busca es minimizar el riesgo de la transmisión del covid-19 frente aquellas personas que no han accedido a la vacunación, así como evitar un cuarto pico”, indicó Bermont.

En este sentido, el Ministerio de Salud fue enfático en que con esta medida no se ven afectados el transporte público, supermercados, plazas de mercado, droguerías, entidades financieras y públicas, entre otras.



El Director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud concluyó diciendo que esta medida ya ha sido adoptada en otras partes del mundo, “de cara a las festividades, la idea es garantizar la protección de las familias, pero también una reactivación económica segura y que se evite la gravedad de un cuarto pico”.