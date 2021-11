Los temores que genera en el mundo la 'enigmática' variante ómicron del covid-19

Aunque aún no se conocen mayores características de la nueva variante de Covid-19 llamada ómicron o también denominada B1.1.529, la Organización Mundial de la Salud ya advirtió que esta presenta “un riesgo muy elevado” para el mundo, especialmente porque los contagios podrían incrementarse.



De hecho, el grupo de expertos de la OMS que supervisa y evalúa la evolución del SARS-CoV-2, designó la variante ómicron, inicialmente detectada en Sudáfrica en noviembre, como ‘preocupante’.



¿Pero por qué la alerta y temor por esta nueva variante? Según explica el infectólogo José Millán Oñate, el ómicron se caracteriza porque acumula unas mutaciones a nivel de la proteína S o espiga, que “es el blanco de acción de los anticuerpos y de las vacunas”.



“Los temores que se tienen con esta variante son por la posibilidad que pueda producir reinfecciones, inclusive en personas vacunadas”, señala el especialista.



Asimismo, afirma que es necesario continuar con los estudios y vigilancia epidemiológica para conocer más características y el comportamiento de esta variante, sin embargo, por el momento se prevé que es más contagiosa.



“En Sudáfrica ha desplazado la variante delta que es la que se sabe actualmente es de mayor transmisión y donde llega esta variante ha sido la dominante, incluyendo en Colombia, que ahora tiene predominio en algunos departamentos. Por eso, se presume que ómicron es más contagiosa”, anota.

No obstante, específica que dicha variante afecta principalmente a los no vacunados, y “la mayoría de las ocasiones ha generado una enfermedad leve a moderada, las personas no han requerido hospitalización. Hasta el momento se sabe que no genera mayor letalidad con respecto a las otras”.

Entretanto, la farmacoepidemióloga Claudia Vaca menciona que ómicron ha llamado la atención de los investigadores porque el número de mutaciones es alto.



“Lo que sabemos es que hay un volumen alto de mutaciones en la forma como ingresa el virus al organismo. Es decir, la llave o la forma como siempre ha entrado al cuerpo empieza a mutar y eso facilita su ingreso”, indica Vaca.



Las mutaciones, agrega, son cambios en la forma en que originalmente está puesto el código genético. Estos cambios facilitan su réplica.

“Los virus por naturaleza hacen cambios de su código y cuando se conoce que su número de mutaciones es grande o estas se ubican en espacio clave para facilitar el ingreso al virus, se genera esta señal de alerta. Por ahora esto implica que miremos con cuidado esta variante, cómo va a afectar el contagio y la efectividad de las vacunas”, anota Vaca, quien resalta en la importancia de realizar una vigilancia genómica.



En este sentido, el doctor en epidemiología Luis Fernando Cruz, anotó que esta nueva variante de covid “vuelve a poner en alerta al mundo (...) Las mutaciones podrían dar una capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle ventaja en términos de transmisibilidad, podría haber futuros picos de covid”, advierte.



Por su parte, Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, resaltó que no se sabe si ómicron pueda llegar a evadir la respuesta inmune, “lo más probable es que, como lo ha sido con las demás variantes, las vacunas siguen siendo en una gran medida efectivas y la mejor alternativa”.

¿Qué medidas se deben tomar?



Como ha sucedido con las demás cepas del covid, los especialistas aseguran que ómicron podría llegar a Colombia, aunque “no sabemos cuándo, pero ya está en Canadá. De ahí que hay que reforzar todas las medidas de vigilancia epidemiológica molecular, es decir, realizar las pruebas genómicas para determinar cuál es la variante que tienen las personas y también evaluar la posibilidad de solicitar nuevamente la prueba PCR a los viajeros”, subraya el infectólogo José Oñate.



Cabe recordar que por esta variante EE.UU., Brasil y Canadá ya restringen los vuelos procedentes de algunos países africanos.



No obstante, esta decisión no se ha tomado en Colombia. “No podemos tomar medidas en el cierre de vuelos dado que aquellos lugares donde se detectan las variantes no necesariamente son los lugares donde circula”, expresó el Director de Epidemiología de Minsalud.



Además, aseguró que en el país se están reforzando “las medidas de vigilancia epidemiológica, genómica, rastreo de contactos, identificación de casos sospechosos en viajeros provenientes del sur de áfrica y por supuesto en todos aquellos en todos países donde ómicron pudiera llegar a expandirse si es cierto que es más transmisible”.



Los expertos y especialistas resaltan que lo más importante es seguir con las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, mantener el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, y procurar espacios ventilados, así como continuar con la vacunación anticovid.

Equidad de vacunas



De acuerdo con la doctora Claudia Vaca es importante tener una alta disponibilidad de vacunas pero al mismo tiempo hacer una distribución equitativa de las mismas.



“Ya se había anticipado que si vacunamos adecuadamente esas modificaciones del virus, que es comportamiento natural, se hubiera podido contener. En África menos del 20 % de la población está siendo vacunada y eso aumenta la probabilidad de que haya mutaciones”.



Las regiones menos protegidas, dice, deberían tener mayor distribución.