Desde diciembre se exigirán dos dosis en carné anticovid para ingreso a establecimientos

A partir del 1 de diciembre será necesario contar con el esquema completo de la vacuna anticovid en el carné para poder ingresar a establecimientos de ocio y eventos masivos.



Esto implica las dos dosis en el caso de los biológicos que tienen este esquema, como lo son los de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Sinovac.



Así lo dio a conocer este viernes el presidente Iván Duque, quien indicó además que habrá algunas excepciones, como para las personas que ya tuvieron covid-19 y solo necesitan aplicarse una dosis.



"Hoy, quien tenga una dosis puede presentar el carné. En el mes de diciembre será con doble dosis. Necesitamos todos hacia la vacunación completa y avanzar para proteger la vida de los demás y prevenir cualquier situación de un pico nuevo, con implicaciones de letalidad", indicó Duque.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, reiteró por su parte que este documento será obligatorio para ingresar a restaurantes, discotecas, bares y otros sitios similares.

"No queremos una Navidad con problemas de brotes. No queremos un amargo enero. De manera que ahí está el incentivo para que la gente se vacune. Estamos viendo que la respuesta de los jóvenes es muy positiva, de manera que ahora están todas las condiciones dadas para crecer aún más en vacunación a nivel nacional", dijo el funcionario, al término de un PMU en Cereté, Córdoba.



Además, sobre la vacuna Sputnik, que aún no ha sido aprobada en el país, aseguró que se consultará sobre la misma ante el Comité Asesor de Vacunas, teniendo en cuenta que algunos ciudadanos ya cuentan con una dosis de esta.

"Es una vacuna que no tiene un estatus legal a nivel nacional porque no tiene una autorización para su uso de emergencia. Colombia tampoco tiene un conjunto de vacunas diferentes a las que la OMS ha avalado y esa ha sido nuestra línea de conducta frente a la aprobación de biológicos y la hemos mantenido a lo largo del tiempo", indicó.



En el país se han aplicado un total de 52.756.342 dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales 28.807.263 corresponden a primeras dosis, 18.698.820 a segundas y 4.563.225 a monodosis (biológico de Janssen), según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, con corte a las 11:59 p.m. del miércoles.



En total, 23.262.045 colombianos cuentan con el esquema completo de vacunación contra el covid-19. Además, a 687.034 se les ha aplicado la dosis de refuerzo, o 'tercera dosis', que en el país está disponible para adultos de 50 años o más y personas con enfermedades inmunosupresoras.