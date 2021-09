Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fue denunciado el senador Armado Benedetti en medio del escándalo que agita diariamente al país, tras la adjudicación del contrato entre Mintic y Centros Poblados.



La denuncia fue interpuesta por la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, en cabeza de Henry Anaya, para que indague la presunta intervención del senador para que no se caducara el contrato. Así mismo, se denunció por estos hechos, al senador Mauricio Gómez Amín.



La denuncia, por reparto, le correspondió al magistrado Misael Rodríguez Castellanos, quien deberá definir la posible participación de los congresistas en el escándalo.

En las horas de la mañana de este lunes, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, aseguró que Benedetti la llamó para sugerirle que en vez de caducar el contrato, lo cediera. “Senador: Le refresco la memoria. Usted sí me llamo, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato. Yo no negocio, ni cedo ante corruptos”, escribió en su cuenta de Twitter.



Benedetti, por su parte, aceptó que sí hizo la llamada a la ministra, pero negó que ésta tuviera un propósito para cometer una irregularidad.



"Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se "abudinearon" la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. ¡Hágame el favor!", dijo el senador.