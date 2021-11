Dejan en libertad a hombre capturado por error tras robo a empresa de oro en Medellín

Edien Antonio Toscano Villero fue dejado en libertad luego de que las autoridades comprobaron que se había cometido un error cuando lo capturaron por supuestamente haber participado en el robo a la empresa de oro de Medellín registrado este jueves.



De acuerdo con lo sucedido, el hombre se encontraba en un local de envío de paquetes averiguando por una encomienda de su trabajo cuando, en medio del caos, pasó por el lugar donde ocurrió el atraco y la Policía lo capturó como presunto implicado.



El juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín ordenó la libertad de Edien Antonio, luego de que la defensa comprobó que él no tiene ningún vínculo con el grupo de asaltantes y que su presencia en el lugar fue coincidencia.



Johana Gómez, representante legal de la empresa en la que trabaja Toscano, explicó que él le envió un mensaje cuando se encontraba haciendo la diligencia en el local de envíos y, poco después, ella lo vio en los medios como uno de los capturados.



"Salió de la sede para el lugar a las 11:20 a.m. y a las 11:43 me manda la guía del envío como tal y ese es el último contacto que tengo con él. Luego lo llamo y lo llamo, no contesta. Hasta que me doy cuenta, por redes sociales, en ese video donde lo capturan, que él estaba inmerso en esto", detalló Gómez.



Una Jueza verificó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la empresa de mensajería y confirmó la versión de que el hombre sí estuvo allí minutos antes del atraco. Tras corroborarse su inocencia, el hombre salió del lugar donde se encontraba detenido en medio de emoción y aplausos.

Cabe recordar que la Fiscalía General confirmó que a la empresa de oro fueron hurtados un total de 3.148 gramos de oro sin procesar, avaluado en $550 millones de pesos. Aseguró, también, que en el robo de este jueves participaron 46 personas que se transportaban en 23 motos.



Además, las autoridades están ofreciendo una recompensa de $50 millones por información que permita esclarecer lo sucedido, al tiempo que avanzan en la búsqueda de los hombres que se escaparon con los elementos hurtados.