Defensoría informó a la Cidh sobre afectaciones a no participantes del paro nacional

Valentina Rosero Moreno

Este jueves la Defensoría del Pueblo remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, un informe con los detalles de 174 afectaciones que, durante las jornadas de protestas, habrían sufrido personas que no eran participantes del Paro Nacional.



En el documento, que contiene 93 casos de afectaciones, se detalla que varios derechos humanos habrían sido vulnerados a las personas que no participaron en las manifestaciones, entre ellos la libertad de circulación (30%), salud (22%), trabajo (22%), integridad personal (7%), mínimo vital (6%), seguridad alimentaria (4%), vida (3%) y propiedad privada (2%).



Según indicó la Defensoría, los principales afectados fueron ciudadanos que, en un 30%, se vieron perjudicados porque no podían desplazarse a realizar sus actividades cotidianas.



Además, otro 25% de los ciudadanos que reportaron afectaciones fueron usuarios del sistema de salud, uno de ellos un paciente con covid-19 que falleció luego de que no le permitieron el paso a la ambulancia que lo trasladaba.



En el documento, que fue entregado por Claudia Escobar, representante legal del Movimiento de Víctimas del Paro, se resaltan las afectaciones a diferentes empresas que, debido diferentes limitantes, no han podido desarrollar con normalidad sus actividades.



En su informe, la Defensoría mencionó que durante las jornadas de protestas se presentaron varios casos en los que no fue posible el transporte de insumos médicos y alimentarios.



Además, el informe precisó que aunque las afectaciones no se presentaron en todo el territorio nacional, estas sí se concentraron en 21 departamentos, entre ellos el Valle del Cauca donde se habrían registrado cerca de 31 vulneraciones a los derechos humanos.



"Es importante resaltar que, en varios de los casos, la afectación se puede dar en varios departamentos debido a que algunas personas o transportadores debían trasladarse de un sitio a otro, encontrándose con varios puntos de bloqueo que impactaban, entre otros, su derecho a la libertad de circulación", indicó el informe.

La Defensoría también entregó a la Cidh datos recientes sobre los hechos registrados el 17 y 18 de junio en Cali en los que se detalla que el Mecanismo de Búsqueda Urgente de Personas sigue activo para más de 70 casos.



"Datos actuales sobre los hechos ocurridos los días 17 y 18 de junio de 2021 en Cali, en los que se indica que el mecanismo de búsqueda sigue activo para 79 casos y que existen denuncias ante la Fiscalía de cinco posibles casos de desaparición forzada", precisó la Defensoría.

CIDH hace llamado al Gobierno sobre casos de violencia

Entre tanto, este jueves la Cidh se refirió a los últimos hechos de violencia que se han registrado en algunas zonas del país e hizo un llamado al Gobierno para que sean esclarecidos.



Entre los hechos destacados por la Cidh están los casos de Hernán David Ramírez y Santiago Ochoa, dos jóvenes que en los últimos días, en hechos aislados, fueron encontrados sin vida en Tuluá, Valle.



"La Cidh exhorta al Estado de Colombia a investigar estos hechos deplorables, con debida diligencia y sancionar a los autores; asimismo, a desarrollar políticas públicas que mitiguen las causas estructurales de la violencia en el país", precisó la Cidh.