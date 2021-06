Gobierno pide evitar aglomeraciones para frenar crecimiento exponencial del covid-19

Álvaro José Carvajal Vidarte

Autoridades reiteraron este miércoles el llamado a evitar aglomeraciones, reforzar las medidas de autocuidado y acudir a los centros de vacunación si ya se está habilitado para hacerlo, ante el crecimiento exponencial que ha tenido la pandemia de covid-19 en el país.



Al respecto, el presidente Iván Duque declaró en entrevista con Señal de la Mañana, en Radio Nacional que "mientras alcanzamos inmunidades colectivas globales, las aglomeraciones son el factor más determinante del crecimiento del virus", por lo que hizo énfasis en evitar este tipo de concentraciones.



Recordó que las autoridades sanitarias a nivel internacional y expertos en epidemiología advirtieron en su momento sobre las consecuencias de las aglomeraciones.



"Los análisis se han hecho con mucha tranquilidad y obviamente basados en lo que van leyendo los propios expertos epidemiológicos, que además lo advirtieron. La Organización Panamericana de la Salud advirtió a tiempo sobre el riesgo de las aglomeraciones, cuando estábamos empezando el tercer pico", explicó el Mandatario.



Agregó: "expresar esto es para que nosotros tengamos en cuenta que en la medida que profundizamos aglomeraciones, y aún más grave dentro de un pico, lo que eso genera es un crecimiento exponencial (del virus)".

Al respecto, el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso, recordó que la enfermedad "se transmite o que se difunde por medio de las interacciones sociales".



"Tuvimos el pico del año pasado en junio-julio, tuvimos el pico de fin de año producto de las interacciones de Navidad y Año Nuevo, tuvimos en abril el pico importante producto de Semana Santa y en este momento estamos viviendo un pico muy doloroso, muy triste, producto de todas esas interacciones que se dieron en el mes de mayo, producto de estas movilizaciones, estas reuniones y las curvas consecuentes de contagio que se dieron", indicó Moscoso.



Aseveró que la imposibilidad de adoptar medidas epidemiológicas para contener la expansión del virus durante mayo, a raíz de la situación social del país, tuvo también impacto en las cifras que se están viendo actualmente y que se espera que empiecen a descender en los próximos días.

Autocuidado y vacunación

El presidente Duque recordó además que las medidas de autocuidado también son fundamentales para contener la expansión de la enfermedad, que ya deja cerca de cuatro millones de contagios y más de cien mil fallecidos en el país.



"Las medidas farmacológicas como la vacunación se tienen que combinar con las no farmacológicas, que es el distanciamiento físico, el tapabocas, el lavado constante de manos, la desinfección y, adicionalmente, los protocolos de bioseguridad", indicó.



Y resaltó: "en la medida que el ciudadano no entienda que la parte fundamental es su autocuidado y que cualquier descuido puede generar una propagación del virus, pues, entonces, ahí no hay capacidad que aguante".



Finalmente, desde el Ministerio de Salud instaron a la población a extremar las medidas de autocuidado y acatar los protocolos de bioseguridad establecidos para la reactivación económica segura, así como acudir a la vacunación gratuita de acuerdo con los grupos priorizados.