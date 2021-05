Defensoría del Pueblo reporta 23 muertos en el marco de jornadas del paro nacional

Andrés Camilo Osorio

Según el más reciente reporte de la Defensoría del Pueblo, al menos 23 personas han muerto en el marco de los días del paro nacional en Colombia, que inició el 28 de abril.



La Defensoría reveló que 17 de los casos fatales ocurrieron en el Valle del Cauca, que es el departamento con más casos.



En las otras regiones donde se han registrado muertes esta semana de paro nacional son Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Risaralda y Tolima.

La Defensoría también reportó que once de estas denuncias relacionarían a las autoridades, once más se desconoce el autor de estos hechos, uno a un particular y otro murió de forma natural.



El defensor Carlos Camargo reportó que también, desde el 28 de abril a la fecha, se han contabilizado 89 desaparecidos en el país, de los cuales ya 47 habrían sido ubicados, según le dijo la Policía a la Defensoría.



Esta tarde el organismo entregaría un informe especial a la Fiscalía General de la Nación con los reportes de los defensores regionales en las URI y en Medicina Legal de cada municipio, para poder verificar uno a uno los presuntos desaparecidos.



"Debemos saber dónde están y que pasó con ellos", manifestó Camargo.

Sin embargo, otras organizaciones de DD. HH. estiman que la cifra de fallecidos en el marco de días del paro podría ascender hasta 31, como lo informan Indepaz y la ONG Temblores.



