El balance de heridos tras disturbios de la noche del martes en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

Al menos 44 personas resultaron lesionadas en Cali durante las manifestaciones y enfrentamientos registrados este martes, séptimo día de protestas en el marco del paro nacional que inició el pasado 28 de abril.



La cifra, con corte a las 12:00 a.m. de este miércoles, la dio a conocer la secretaria de Salud de la ciudad, Miyerlandi Torres Agredo.



Así mismo, dio a conocer que entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m. de este miércoles llegaron dos personas más a los centros asistenciales de la ciudad.



"De estas 46 personas en total, hasta las 6:00 a.m. de este miércoles, tenemos 13 personas con lesiones graves y 33 personas con lesiones leves. Las lesiones graves en su mayoría relacionadas con armas de fuego", ahondó la secretaria.



Durante la noche de este martes se registraron problemas de orden público en el sector de Siloé.



Las autoridades no han confirmado si se presentaron víctimas fatales en estos hechos.

Cinco policías heridos

El general Hoover Penilla, subcomandante de la Policía Nacional, reveló que durante este martes cinco uniformados de la institución resultaron heridos.



"En total, dentro de lo que ha ocurrido del 28 de abril a la fecha, de 176 miembros de la Policía lesionados, cuatro de los cuales permanecen hospitalizados con cierto grado de complejidad de acuerdo a las heridas que han sufrido", informó el oficial.



Penilla agregó que en las últimas 24 horas se registraron "23 actividades, cuatro bloqueos y nueve concentraciones. Se han presentado cinco hechos de vandalismo y saqueo a establecimientos comerciales".



Reveló que este martes se presentó el ataque a la estación de Policía de El Lido, en el sur de Cali, el cual se extendió por más de seis horas.



"El ataque vino por unas personas en un estado de inconsciencia, utilizando elementos como bombas molotov, y la Policía y aquellos que se encontraban al interior de la misma, simplemente para poder protegerse a sí mismos, necesariamente usaron los elementos de protección personales e instalaciones", ahondó.



El general hizo un llamado "para que, dentro de lo que corresponda, se lleven a cabo las marchas, las concentraciones y manifestaciones guardando la compostura, no con hechos de vandalismo y de violencia como los que se han presentado en los últimos días".

El general Penilla aseguró que los policías han sido atacados con elementos como bombas molotov. Luis Robayo - AFP

"Uso de fuerza es último recurso"

Sobre las denuncias de casos de exceso de fuerza y abuso de autoridad, Penilla pidió a los organismos de control a que se acerquen a los lugares en los que ha habido intervención y acompañen la labor de los uniformados para garantizar que se esté actuando en el marco de los Derechos Humanos, DD.HH.



"En el PMU, y hago un llamado a todos los organismos de control, ellos están viendo y observando todo lo que está sucediendo en los diferentes sitios y lugares donde ha existido necesidad de intervención y de respuesta. Hago un llamado a los organismos de DD.HH. para que también estén presentes y asistan a estos sitios y lugares y acompañen la labor de la Policía Nacional", subrayó.



Agregó: "el policía puede hacer uso de la fuerza. Es el último recurso, al cual debemos de recurrir. El policía está facultado para analizar en qué medida dosifica el uso de la fuerza, bajo unos principios que están establecidos, de legalidad, proporcionalidad, temporalidad, oportunidad y necesidad; pero necesariamente el policía es el último recurso al que va a recurrir antes de agotar todos los procesos anteriores de disuasión".



El oficial reveló que nueve de los 176 heridos han resultado impactados por arma de fuego y aseveró que los uniformados que están en primera línea "no portan armamento letal".