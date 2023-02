"Dedíquese a gobernar Colombia", presidenta del Perú se despachó en contra de Petro

Dina Boluarte, presidenta del Perú, se despachó este sábado, en contra de homólogo colombiano, Gustavo Petro, luego de que este hiciera varios pronunciamientos sobre la destitución de Pedro Castillo y las protestas que se adelantan en este país.



Así entonces, Boluarte le dijo a Petro que "se dedique a gobernar" su país y deje de estar "azuzando a la población peruana".



"Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas y que nos deje a nosotros los peruanos resolver los nuestros", subrayó la actual mandataria de los peruanos.



De igual manera, la gobernante aseguró que lamenta que "ciertos presidentes" de la región opinen sobre la crisis sociopolítica que por estos días afronta el Perú, por lo que señaló que declaraciones como las de Gustavo Petro, son tristes para esta nación.



"Yo creo que no es ajena para él la situación política que estamos viviendo, y desde afuera seguir azuzando a la población peruana es triste, rechazamos todo tipo de injerencia hacia nuestra historia", enfatizó.



Cabe recordar, que Boluarte asumió la Presidencia el 7 de diciembre pasado por sucesión constitucional, luego de que el Congreso destituyera a Petro Castillo, por afirmar que disolvería el congreso peruano.



Gustavo Petro, persona 'no grata' en Perú

El Congreso peruano declaró la noche del viernes, 17 de febrero, al presidente colombiano Gustavo Petro como "persona no grata", por las expresiones del mandatario sobre semejanzas entre la policía peruana y tropas nazis.



La moción, aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y siete abstenciones, indica que se declara "persona no grata a Gustavo Petro, presidente de Colombia" y exhorta al Ejecutivo a que se "garantice" que el jefe de Estado colombiano "no ingrese al territorio nacional".



El pasado fin de semana Petro se refirió a la movilización y desfile de efectivos que hizo la policía peruana en el centro de Lima mientras sindicatos y organizaciones sociales se concentraban a pocas cuadras de distancia, para protestar contra la presidenta Dina Boluarte.



"Marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos", dijo Petro en una declaración.